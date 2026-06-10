Colombia, campeón de la Liga Femenina de Naciones

Por luz élida molina marín

Con el lucimiento de Ana María Guzmán, quien se vistió de goleadora y marcó en dos ocasiones, Colombia venció 3-4 en su visita a Paraguay y se coronó como el primer campeón de la Liga de Naciones Femenina, al sumar 20 puntos.

Aunque las dirigidas por Ángelo Marsiglia tuvieron bastantes problemas defensivos y dos errores de la arquera Katherine Tapia le permitieron a Paraguay irse adelante en dos ocasiones, el grupo se pudo recomponer y, con esa lucha y garra que las caracteriza, remontó para quedarse con el título.

Los tantos de Colombia fueron obra de la lateral Ana María Guzmán, quien marcó el primero y el último del juego, a los 6 y 88 minutos, respectivamente. Los otros goles fueron de Marcela Restrepo, a los 43 minutos, mientras que Linda Caicedo se reportó a los 59 minutos, ambos de media distancia.

Por las locales, las celebraciones fueron de Dulce Quintana, a los 3 minutos, de penal; Claudia Martínez, a los 9 minutos, y Lice Chamorro, a los 45+1’.

Colombia, que ya había asegurado el cupo para el Mundial de Brasil 2027 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, logró el primer título para una generación que se ha renovado y que en Paraguay recibió la medalla como campeona de la Liga de Naciones Femenina.

Al final del compromiso, Guzmán, quien fue la jugadora del partido, sostuvo: “Estamos muy felices por esta victoria, por alcanzar este título; es algo que hemos soñado desde que llegamos a la Selección. Nunca dudamos, nunca dejamos de luchar. Somos una gran familia y siempre mantuvimos la fe y creímos en nosotras, en nuestro trabajo, en este proceso, y por eso la felicidad es enorme”.