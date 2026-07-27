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Gobierno Petro tuvo que suspender contrato de $300.000 millones para ciberseguridad tras alertas de la Procuraduría

El Ministerio Público pidió explicaciones sobre diversos aspectos relacionados con el proceso licitatorio.

  • La Procuraduría solicitó explicaciones sobre aspectos como la experiencia exigida a los proponentes del contrato. Foto: Getty
    La Procuraduría solicitó explicaciones sobre aspectos como la experiencia exigida a los proponentes del contrato. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
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El Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro suspendió el proceso de contratación de una herramienta de ciberseguridad para entidades públicas, cuyo valor se aproximaba a los 300.000 millones de pesos.

La decisión fue tomada luego de que la Procuraduría solicitara explicaciones sobre varios aspectos del proceso licitatorio.

Según informó la revista Semana, la decisión se produjo cinco días después de que el Ministerio Público requiriera a Colombia Compra Eficiente información relacionada con la pluralidad de oferentes, la metodología de evaluación, los requisitos técnicos y otros elementos considerados críticos dentro del proceso.

Ese medio informó que conocieron un documento firmado por la subdirectora de Negocios de Colombia Compra Eficiente, Yenny Liseth Pérez, en el que se confirma la expedición de una resolución que ordena la suspensión temporal del proceso de selección por un plazo de 30 días, o antes si desaparecen las circunstancias que motivaron la medida.

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De acuerdo con el documento citado por la revista, la funcionaria indicó que la suspensión responde a la actuación preventiva adelantada por la Procuraduría y que la entidad se encuentra consolidando la información y los soportes requeridos para atender las observaciones del organismo de control.

La publicación señala que la Procuraduría solicitó explicaciones sobre aspectos como la experiencia exigida a los proponentes, las condiciones del personal, los factores técnicos de calificación, la posible dependencia de autorizaciones de fabricantes, la existencia de canales únicos de distribución, la evaluación económica y el manejo del riesgo cambiario, además de advertir sobre posibles inconsistencias entre los pliegos, anexos y demás documentos del proceso.

Más alertas

Asimismo, Semana indicó que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que la competencia dentro del proceso no debía ser únicamente formal y que las reglas de contratación debían garantizar la libre concurrencia y evitar condiciones que restringieran la participación de potenciales oferentes.

El organismo de control reiteró, según cita el medio, que su intervención tiene carácter preventivo y que no implica la suspensión del proceso ni sustituye las competencias de Colombia Compra Eficiente, sino que busca anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y garantizar condiciones objetivas de participación.

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Semana también dio a conocer que, tras las observaciones de la Procuraduría, Colombia Compra Eficiente decidió suspender temporalmente el proceso mientras revisa las condiciones de la licitación y adelanta las acciones necesarias para asegurar un proceso transparente, con selección objetiva y pluralidad de oferentes.

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Preguntas y respuestas

¿Qué observó la Procuraduría sobre la licitación de ciberseguridad para entidades públicas?
La Procuraduría solicitó información sobre la experiencia exigida, los criterios técnicos, la evaluación económica, la pluralidad de oferentes y posibles restricciones a la competencia. Su actuación es preventiva y busca fortalecer la transparencia del proceso.
¿Qué puede pasar con la licitación de ciberseguridad después de la suspensión?
¿Qué significa que una licitación pública quede suspendida temporalmente?
Una suspensión temporal detiene el cronograma del proceso mientras la entidad revisa aspectos técnicos, jurídicos o administrativos. Durante ese periodo no se adjudica el contrato y las actuaciones pueden reanudarse una vez desaparezcan las causas de la suspensión.
Tras la revisión, la entidad puede reactivar el proceso con las mismas condiciones, modificar los pliegos o adoptar otras decisiones conforme a la normativa. El resultado dependerá del análisis de las observaciones y de las medidas que se consideren necesarias para garantizar una contratación transparente.
¿Qué observó la Procuraduría sobre la licitación de ciberseguridad para entidades públicas?
La Procuraduría solicitó información sobre la experiencia exigida, los criterios técnicos, la evaluación económica, la pluralidad de oferentes y posibles restricciones a la competencia. Su actuación es preventiva y busca fortalecer la transparencia del proceso.
¿Qué puede pasar con la licitación de ciberseguridad después de la suspensión?
¿Qué significa que una licitación pública quede suspendida temporalmente?
Una suspensión temporal detiene el cronograma del proceso mientras la entidad revisa aspectos técnicos, jurídicos o administrativos. Durante ese periodo no se adjudica el contrato y las actuaciones pueden reanudarse una vez desaparezcan las causas de la suspensión.
Tras la revisión, la entidad puede reactivar el proceso con las mismas condiciones, modificar los pliegos o adoptar otras decisiones conforme a la normativa. El resultado dependerá del análisis de las observaciones y de las medidas que se consideren necesarias para garantizar una contratación transparente.
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