Gobierno Petro tuvo que suspender contrato de $300.000 millones para ciberseguridad tras alertas de la Procuraduría

El Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro suspendió el proceso de contratación de una herramienta de ciberseguridad para entidades públicas, cuyo valor se aproximaba a los 300.000 millones de pesos.

La decisión fue tomada luego de que la Procuraduría solicitara explicaciones sobre varios aspectos del proceso licitatorio.

Según informó la revista Semana, la decisión se produjo cinco días después de que el Ministerio Público requiriera a Colombia Compra Eficiente información relacionada con la pluralidad de oferentes, la metodología de evaluación, los requisitos técnicos y otros elementos considerados críticos dentro del proceso.

Ese medio informó que conocieron un documento firmado por la subdirectora de Negocios de Colombia Compra Eficiente, Yenny Liseth Pérez, en el que se confirma la expedición de una resolución que ordena la suspensión temporal del proceso de selección por un plazo de 30 días, o antes si desaparecen las circunstancias que motivaron la medida.

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De acuerdo con el documento citado por la revista, la funcionaria indicó que la suspensión responde a la actuación preventiva adelantada por la Procuraduría y que la entidad se encuentra consolidando la información y los soportes requeridos para atender las observaciones del organismo de control.

La publicación señala que la Procuraduría solicitó explicaciones sobre aspectos como la experiencia exigida a los proponentes, las condiciones del personal, los factores técnicos de calificación, la posible dependencia de autorizaciones de fabricantes, la existencia de canales únicos de distribución, la evaluación económica y el manejo del riesgo cambiario, además de advertir sobre posibles inconsistencias entre los pliegos, anexos y demás documentos del proceso.