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Goles, remates y efectividad: Viveros y Gómez comandan los registros ofensivos en el fútbol brasileño

Mientras adaptarse al fútbol brasileño suele ser un desafío exigente para los futbolistas extranjeros, Kevin Viveros y Andrés Gómez han convertido el Brasileirão 2026 en su propio escenario. Estas son sus estadísticas.

  • A fuerza de goles, remates e impacto constante en el área rival, ambos atacantes colombianos encabezan los listados estadísticos más importantes del torneo, consolidándose Paranaense y Vasco da Gama. FOTO: Getty
    A fuerza de goles, remates e impacto constante en el área rival, ambos atacantes colombianos encabezan los listados estadísticos más importantes del torneo, consolidándose Paranaense y Vasco da Gama. FOTO: Getty
  • Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez celebrando goles con sus equipos. FOTO: Redes sociales @kevinviveros9 y AFP
    Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez celebrando goles con sus equipos. FOTO: Redes sociales @kevinviveros9 y AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El fútbol brasileño no suele ser un terreno sencillo para los futbolistas extranjeros, sobre todo para los colombianos, pero el Brasileirão 2026 registra una marcada presencia de los cafeteros en lo más alto de sus registros estadísticos.

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Kevin Estiben Viveros Rodallega y Carlos Andrés Gómez Hinestroza encabezan varias de las variables ofensivas más importantes del torneo en Brasil, consolidándose como figuras clave en sus respectivos equipos.

Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez celebrando goles con sus equipos. FOTO: Redes sociales @kevinviveros9 y AFP
Kevin Viveros y Carlos Andrés Gómez celebrando goles con sus equipos. FOTO: Redes sociales @kevinviveros9 y AFP

Viveros: goleador y referente de área; Gómez con el poder del remate

En Athletico Paranaense, Kevin Viveros se ubica en la cima de la tabla de goleo con 12 anotaciones. Su registro más reciente ocurrió el pasado sábado 25 de julio en la victoria 2-0 frente a Internacional.

El atacante de 26 años, con pasado en Atlético Nacional, combina potencia y velocidad, factores que le permiten liderar también el apartado de remates a puerta con un total de 30 disparos directos al arco.

De acuerdo con las mediciones de Sofascore, el delantero mantiene un rendimiento de 12.05 en la métrica de goles esperados por partido. Su objetivo principal es sostener esta regularidad para finalizar la temporada como el máximo artillero del campeonato.

A su efectividad de cara a la portería rival se suma su capacidad para generar faltas dentro del área, situándose en el primer lugar de penales provocados con cuatro en lo que va del certamen.

Por su parte, Andrés Gómez destaca en la ofensiva de Vasco da Gama, tras llegar del Mundial 2026 con Colombia. El extremo se ubica en el primer lugar de tiros totales del torneo con 66 intentos, recurso que evidenció recientemente al anotar el gol que evitó la caída de su club frente a Mirassol.

Su propuesta individual, caracterizada por el enganche hacia adentro y la búsqueda permanente del disparo de media distancia, se ha adaptado a la dinámica del fútbol local.

El regate como recurso diferencial

La presencia colombiana en los primeros puestos estadísticos del Brasileirão incluye también a Henry David Mosquera Sánchez, jugador de Red Bull Bragantino.

El extremo de 24 años, nacido en Quibdó, encabeza la clasificación de regates completados con 67 gambetas, cifra con la que superó a Andrés Gómez, quien ocupaba dicha casilla antes de su participación en el Mundial 2026.

Aunque Mosquera no parte habitualmente como titular, registra un impacto recurrente cada vez que ingresa desde el banco de suplentes.

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Bloque de preguntas

¿Cuántos goles lleva Kevin Viveros en el Brasileirão 2026 y en qué equipo juega?
Kevin Viveros registra 12 goles en la actual temporada del Brasileirão, disputando sus partidos con el Athletico Paranaense. Esta cifra lo posiciona en el primer lugar de la tabla de goleo individual del campeonato brasileño.
¿Qué métricas y estadísticas lidera Kevin Viveros en Brasil según Sofascore?
Kevin Viveros encabeza el torneo en cuatro rubros ofensivos clave: goles anotados (12), remates directos al arco (30) y penales provocados (4). Adicionalmente, cuenta con un rendimiento de 12.05 en la métrica de goles esperados ( xG) por partido, según la plataforma de análisis Sofascore.
¿En qué posición y club juega Andrés Gómez en la liga brasileña?
Andrés Gómez se desempeña como extremo ofensivo en las filas del Vasco da Gama. Su estilo de juego destaca por el enganche hacia el interior del campo y los disparos de media distancia.
¿Qué estadística lidera Andrés Gómez en el Brasileirão 2026?
Andrés Gómez es el futbolista con mayor cantidad de tiros totales en el torneo, acumulando 66 remates. Este volumen de disparo superó a los demás atacantes de la liga y se tradujo en momentos decisivos, como el gol que aseguró el empate para Vasco da Gama frente a Mirassol.
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