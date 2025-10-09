¿Cómo le ha ido a Colombia en cuartos de final en Mundiales sub-20 de fútbol?

Colombia volverá a jugar la fase de cuartos de final de un Mundial de fútbol sub-20. Su rival en esa instancia en el certamen que se celebra en Chile será España, campeón de la edición de 1999, en Nigeria. El equipo tricolor logró avanzar a esta ronda, por tercera vez consecutiva, luego de derrotar el miércoles 3-1 a Sudáfrica en la ciudad de Talca. Cabe recordar que el combinado tricolor, que dirige el vallecaucano César Torres, está invicto en la actual Copa, en la que fue líder del Grupo F tras un triunfo y dos empates. Le puede interesar: Con doblete de Néiser Villarreal, Colombia venció 3-1 a Sudáfrica y está en cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile

Pero, ¿cómo le fue a los demás seleccionados nacionales que llegaron a unos cuartos de final en un Mundial sub-20?

En doce participaciones esta es la séptima oportunidad que un elenco tricolor llega hasta allí.

Unión Soviética-1985

En su primer Mundial de la categoría, en la Unión Soviética en 1985, Colombia, que dirigía Alfonso Marroquín, llegó a cuartos, en los que perdió 6-0 contra Brasil, luego campeón.

Arabia Saudita-1989

En la séptima edición del campeonato mundial juvenil organizado por la Fifa y con sede en 1989 en Arabia Saudita, el combinado patrio, con Juan José Peláez como estratega, se quedó en cuartos luego de perder 1-0 ante Portugal, que luego se impuso en la final 2-0 a Nigeria.

Emiratos Árabes Unidos-2003

Ha sido la mejor actuación de un elenco criollo en esta clase de torneos. Al terminar en la tercera posición bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda. En los Emiratos Árabes Unidos, la Selección Colombia fue segunda del Grupo C con 6 puntos, a uno de Japón. En octavos derrotó 3-2 a Irlanda, en cuartos superó 1-0 al elenco anfitrión y en semifinales perdió 1-0 contra España. En el duelo por el tercer lugar, los pupilos de Rueda vencieron 2-1 a Argentina.

Colombia-2011

Como anfitrión, en 2011, la Selección Tricolor, que dirigía Eduardo Lara, generó bastante expectativa. Logró el primer puesto del Grupo A al ganar los tres partidos (Francia, 4-1; Mali, 2-0; y Corea del Sur, 1-0). En octavos venció a Costa Rica 3-2, pero en cuartos cayó 3-1 ante México.

Polonia-2019

La Selección Colombia hizo parte del Grupo A, en el que terminó en el segundo lugar con 6 puntos, a uno del líder Senegal. El equipo que dirigía Arturo Reyes se impuso luego en octavos a Nueva Zelanda, 5-4 por penales tras el 1-1 en el tiempo oficial, pero en cuartos fue superado por Ucrania 1-0. Este equipo derrotó en la final a Corea del Sur 3-1.

Argentina-2023