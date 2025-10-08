Con doblete de Néiser Villarreal, Colombia venció 3-1 a Sudáfrica y está en cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile

Colombia, por tercera vez consecutiva, se clasificó a los cuartos de final de un Mundial Sub-20 de fútbol.
Este miércoles en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile, donde se celebra la edición 24 de la competencia, el equipo tricolor, con sufrimiento, logró imponerse 3-1 ante Sudáfrica. España, campeón en Nigeria-1999, será su siguiente rival.
Desde el inicio del partido, Colombia, con presión alta, mostró ambición. En los primeros 5 minutos tuvo la oportunidad de anotar hasta tres veces, hasta que al 7’, gracias a Joel Camchimbo, abrió el marcador.