La capitana caminó lento y con algo de desgano a recibir sus trofeos y medalla de parte de los dirigentes, entre ellos el presidente de la Fifa, Gianni Infantino. La jugadora colombiana estaba dolida, pues al igual que sus 20 compañeras y los integrantes del cuerpo técnico querían entregarle la corona al país, esa que nunca ha saboreado el fútbol nacional.

La delantera, elegida como la segunda mejor jugadora del torneo, tercera en la tabla de goleadoras y subcampeona general, lucía triste. “No se nos dio el título y les pedimos perdón”, dijo para la televisión visiblemente afectada, aunque reconoció, como lo vieron millones de aficionados a través de la televisión, que no se ahorraron nada en la cancha.

Quizás no fue la mejor presentación de la Tricolor porque como dijo el técnico Carlos Paniagua, no sin antes agradecer y valorar el esfuerzo de sus dirigidas, se cometieron errores y hubo desconcentraciones que aprovechó España para ganar por 1-0 y convertirse en bicampeona mundial de la categoría de manera consecutiva. Pero de ganas, pundonor y lucha no hay reparos para las prejuveniles.