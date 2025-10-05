Colombia empató 1-1 con Nigeria en el Mundial Sub-20 de Chile y se medirá a Sudáfrica en octavos

El arquero García, una de las figuras del torneo por su seguridad, reconoció que mantener el arco en cero ha sido una prioridad: “Mantener el arco en cero es muy importante; esa es la primera tarea y luego sí buscar el gol para ganar”.

El estratega repitió buena parte del bloque que ha mostrado solidez defensiva en las dos primeras jornadas. Adelante se la juega con Villarreal y Perea.

La Selección Colombia Sub-20 afronta este domingo uno de los partidos más determinantes de su camino en el Mundial de Chile. Con el arco invicto y cuatro puntos en el Grupo F, el equipo dirigido por César Torres busca ante Nigeria una victoria que lo consolide como líder y le permita avanzar con autoridad a los octavos de final.

El rival, Nigeria (3 puntos) llega revitalizada tras su triunfo 3-2 sobre Arabia Saudita, luego de caer en el debut 1-0 ante Noruega. Su técnico, Aliyu Zubairu, destacó la calidad del conjunto cafetero: “Colombia es un equipo muy dinámico, con mucho talento y fuerza. Sabemos que será un partido de alto nivel”.

Por su parte, César Torres valoró el progreso del grupo y se mostró confiado en lograr el primer objetivo: “Seguimos mejorando. Ahora vamos por los tres puntos ante Nigeria. Es un grupo difícil, muy físico, pero aspiramos a ser primeros para permanecer en Talca”.

Así fue el partido

Tras finalizar los primeros 45 minutos queda como conclusión que el equipo colombiano mereció la victoria porque generó las mejores oportunidades de gol. Sin embargo, a los jugadores les faltó mejor definición para vencer el arco nigeriano.

Las dos más claras las tuvo Canchimbo, a los 18 minutos, quien le dio mayor claridad al equipo en ataque. Kenier González también se acercó, pero su remate lo desvió el arquero africano.

A los 51 minutos, Kener González consiguió el 1-0 en un remate de media distancia el día de su compleaños número 20, fruto de sus insistencia pues en la etapa inicial ya había exigido al arquero rival.

Infortunadamente, tras el gol el equipo cafetero perdió el control del juego y permitió la reacción de los nigerianos que igualaron a los 86 minutos enun penalti que cobró Daniel Bameyi, luego de una mano de Yeimar Mosquera.

Colombia se medirá a octavos de final a Sudáfrica el próximo miércoles 8 de octubre.