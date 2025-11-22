x

Juanes vuelve al Festival Viña del Mar después de 17 años: será “una noche de locos”

El artista paisa no se presentaba en ese festival de música desde 2009 y será su cuarta participación. ¿Qué otros artistas están confirmados?

  Imagen de referencia. Juanes anunció su regreso a Viña del Mar en su cuenta de Instagram. FOTO SEBASTIÁN CARVAJAL
    Imagen de referencia. Juanes anunció su regreso a Viña del Mar en su cuenta de Instagram. FOTO SEBASTIÁN CARVAJAL
El Colombiano
El Colombiano
22 de noviembre de 2025
bookmark

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) tendrá entre sus artistas en tarima una presencia que llevaba 17 años sin verse. Se trata del cantautor paisa Juanes, quien hará parte de la parrilla de cantantes que estarán en suelo chileno a finales de febrero de 2026.

“Qué honor y qué alegría anunciarles que regresamos al Festival de Viña del Mar en febrero de 2026”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, por medio de una historia que compartió.

A esto agregó que “nos vemos muy pronto, Chile de mi alma, para vivir una noche de locos. ¡Seguimos!”.

Juanes vuelve al Festival Viña del Mar después de 17 años: será “una noche de locos”

Esta presencia el otro año en el festival marcará la cuarta participación de Juanes en ese evento, que es considerado el festival de música más importante de Latinoamérica y el más relevante de habla hispana en todo el mundo.

Vale recordar que desde 2009 —cuando sonaba en las estaciones de radio con grandes éxitos como Odio por amor, Tres y Gotas de agua dulce— el artista no hacía parte de los invitados a Viña.

Para esa edición del festival, que se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero del próximo año, han confirmado, hasta ahora, trece invitados.

Se trata de Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Nmixx, Jesse & Joy, Yandel (Sinfónico), Mon Laferte, Juanes, Paulo Londra, Ke Personajes, Milo J, Matteo Bocelli, Bomba Estéreo y Pablo Chill-E.

Para la edición de 2025 los colombianos Sebastián Yatra y la agrupación Morat tuvieron que cancelar sus conciertos por un apagón que afectó a ese país debido a una falla en el sistema eléctrico, que también afectó a cerca de 8 millones de personas.

