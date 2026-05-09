Golpe para Colombia: la Sub-17 femenina cayó con Venezuela y se quedó sin Mundial

La Selección Colombia femenina sub-17 se quedó sin el sueño mundialista. El equipo dirigido por Carlos Paniagua perdió 1-0 frente a Venezuela este sábado en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, en el duelo de repechaje del Campeonato Sudamericano, y no logró clasificar al Mundial de Marruecos 2026.
La derrota significó un golpe duro para una generación que había mostrado solidez durante la fase de grupos. Colombia llegó al playoff tras sumar ocho puntos en el Grupo A, producto de dos victorias y dos empates, además de cerrar invicta esa ronda con siete goles a favor y apenas uno en contra. Sin embargo, en el partido decisivo no encontró claridad ofensiva y terminó pagando caro una desatención.