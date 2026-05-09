“Ya agoté las siete vidas del gato”: la entrevista de Vargas Lleras con EL COLOMBIANO en la que habló sobre la muerte

La frase apareció casi al final de una entrevista política. Germán Vargas Lleras acababa de hablar sobre Gustavo Petro, la Corte Constitucional, las elecciones de 2026 y la oposición. Pero cuando la conversación derivó hacia su salud, el exvicepresidente dejó una confesión que hoy, tras su muerte, adquiere otro peso: “Ya agoté las siete vidas del gato”. A lo largo de más de tres décadas, sobrevivió a bombas, accidentes, enfermedades y diagnósticos que lo pusieron varias veces frente a la posibilidad real de morir. “Ya agoté las siete vidas del gato”, dijo. La frase apareció cuando recordó el accidente de bicicleta que sufrió en Boyacá. Iba de Bogotá hacia Sogamoso cuando, a la altura de Duitama, la llanta se enredó en un antiguo carril férreo incrustado sobre la carretera. La caída fue brutal.

“El totazo fue descomunal: fractura de rodilla, el fémur en cinco partes y la cadera”, relató en aquella conversación con EL COLOMBIANO en 2024. Dijo además que había quedado mal operado y que llevaba cerca de 800 terapias intentando evitar una nueva cirugía. “Mortal. Yo soy el hombre de las siete vidas. Ahí me hubiera podido matar. Si viera cómo quedó el casco”, dijo. Vargas Lleras había tenido experiencias cercanas con la muerte desde mucho antes. El 13 de diciembre de 2002 abrió un paquete de Navidad dentro de su oficina en el Congreso de la República. Parecía un libro, pero era una bomba. La explosión le destrozó tres dedos de la mano derecha y le dejó heridas en el rostro. Años después recordaría que su mano quedó “colgando de un hilo”. El atentado ocurrió en uno de los momentos más violentos del conflicto armado colombiano.

Tres años después volvió a salvarse. La noche del 10 de octubre de 2005 salía de las instalaciones de Caracol Radio, en Bogotá, cuando un carro bomba explotó cerca de la caravana en la que se movilizaba. La onda explosiva alcanzó varios vehículos y dejó heridos a miembros de su esquema de seguridad, pero Vargas Lleras salió ileso. Décadas más tarde, antiguos jefes de las Farc reconocerían públicamente la responsabilidad de la guerrilla en ese atentado. Le recomendamos: Colombia despide a Germán Vargas Lleras: lugar, fechas y horarios de la velación La tercera vez que creyó que iba a morir fue en 2012, cuando era ministro de Vivienda. Viajaba en helicóptero hacia el municipio de Sandoná, en Nariño, para revisar programas de vivienda gratuita, pero la aeronave perdió estabilidad tras despegar y comenzó a girar peligrosamente sobre varias viviendas. Mientras el piloto intentaba recuperar el control en medio de fuertes corrientes de viento, Vargas Lleras pensó que iban a estrellarse. Una maniobra logró estabilizar el helicóptero apenas a metros de los techos. Sobrevivió otra vez. Pero no todos los episodios estuvieron relacionados con atentados o accidentes. Con los años, su salud empezó a deteriorarse. Enfrentó un meningioma cerebral, un quiste hepático, una masa en el cuello, una apendicitis y distintos procedimientos médicos que obligaron a tratamientos permanentes. Puede leer: Falleció Germán Vargas Lleras: el vicepresidente y estadista que esquivó la muerte varias veces En sus últimos años también luchó contra el cáncer y continuaba recibiendo tratamiento especializado entre Bogotá y Estados Unidos.

Por eso, cuando en 2024 habló de “las siete vidas del gato”, no parecía una exageración retórica. Él mismo enumeró los episodios. “La bomba, el meningioma en la cabeza, la bicicleta, una cortada por una bola que algún día me salió, la otra bomba saliendo de Caracol Radio... Ya agoté las siete vidas del gato. Lo cierto es que me encantaba montar en bicicleta; me ha hecho mucha falta, pero aspiro a volver. Es una enfermedad”, dijo.