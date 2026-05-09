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Aumenta a $500 millones recompensa por alias Chala, señalado del asesinato de Mateo Pérez

Aunque las disidencias de las Farc negaron haber ordenado el crimen, el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda es atribuido a ese grupo armado en Briceño. El Gobierno elevó a $500 millones la recompensa por alias Víctor Chala.

  • Jhon Edison Chalá Torrejano (arriba) alias Víctor Chalá, es el señalado de cometer el presunto asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda (abajo) en la vereda Palmichal, una de las más peligrosas de Briceño, Antioquia. Foto: cortesía
    Jhon Edison Chalá Torrejano (arriba) alias Víctor Chalá, es el señalado de cometer el presunto asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda (abajo) en la vereda Palmichal, una de las más peligrosas de Briceño, Antioquia. Foto: cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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En medio del luto nacional por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, norte de Antioquia, el Gobierno elevó a $500 millones la recompensa por información que permita capturar a Jhon Edison Chala Torrejano, alias Víctor Chala, señalado de integrar las disidencias de las Farc del componente criminal de alias Calarcá y presunto responsable del crimen.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el refuerzo de la operación tras la confirmación del asesinato del comunicador, al que calificó como un “vil asesinato”, ocurrido en un territorio donde confluyen organizaciones armadas dedicadas a la minería ilegal y el narcotráfico. Según la declaración oficial, alias Chala estaría vinculado directamente con la desaparición y posterior homicidio del periodista.

Entérese: “No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez

“Por él ofrecemos hasta 500 millones de pesos de recompensa por información que nos permita capturarlo y llevarlo a la justicia. Se convierte en este momento en un objetivo de alto valor”, afirmó el ministro de Defensa, al reiterar la instrucción de capturar a los responsables y desmantelar las redes criminales que operan en Briceño.

Las autoridades habilitaron las líneas 314 358 7212, 321 394 7094 y la línea de emergencia 123 para recibir información ciudadana que permita dar con su paradero.

Lea también: Él es alias Víctor Chalá, quien estaría detrás del presunto homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

Mientras tanto, las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá intentaron deslindarse del crimen mediante un comunicado en el que niegan haber autorizado el asesinato y aseguran que la dirección del grupo no tenía conocimiento de la retención del periodista. Sin embargo, el mensaje ha sido recibido con escepticismo en medio de la gravedad del hecho y el impacto nacional del caso.

En la carta, el grupo armado afirmó que “el asesinato del periodista MATEO PÉREZ RUEDA jamás fue autorizado por esta Dirección Nacional” y sostuvo que “ninguna razón militar o política justifica el atentado contra personas dedicadas a informar”.

Las estructuras del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), entre ellas el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño, el Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte y el Comando Conjunto Raúl Reyes, sostuvieron que el asesinato “jamás fue autorizado” y que, de haberse producido participación del frente 36, habría sido “a título personal”.

“Nunca fue informada sobre la detención del periodista (...) de ser veraz la participación del frente 36 en ese asesinato, los autores lo hicieron a título personal, sin autorización, sin consultar”.

El documento fue divulgado mientras avanzan las investigaciones por la desaparición y posterior asesinato del comunicador en Briceño, un caso que volvió a poner en evidencia el riesgo que enfrentan periodistas y líderes sociales en zonas donde persisten disputas armadas.

En medio de sus intentos por negar responsabilidad en el crimen, las disidencias aprovecharon el comunicado para cuestionar el estado actual de los diálogos con el Gobierno Nacional. Según el grupo armado, “la persecución a la Delegación en la Mesa de Paz y la ausencia de cese al fuego ha erosionado la confianza construida en más de tres años de proceso”.

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La publicación del mensaje ocurre en un momento de creciente tensión por la presencia de estructuras armadas ilegales y el aumento de hechos violentos contra la población civil, especialmente en municipios del norte del departamento.

Siga leyendo: “Gobierno Petro no ha atendido a Briceño porque no tiene voluntad”

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