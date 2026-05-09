Bogotá refuerza vigilancia epidemiológica ante casos de hantavirus en crucero internacional

Un estricto seguimiento epidemiológico y monitoreo mantiene la Secretaría de Salud de Bogotá ante los casos de hantavirus identificados en ocho pasajeros del crucero MV Hondius, reportado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 2 de mayo.
La autoridad de salud capitalina indicó que, si bien la Organización Mundial de la Salud dice que el riesgo continúa siendo bajo a nivel global, “el mensaje para la ciudadanía es de tranquilidad y de información basada en evidencia.
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“Actualmente no existe evidencia de transmisión activa y sostenida de hantavirus en Colombia ni en Bogotá, y el riesgo para la ciudad continúa siendo bajo. Desde la Secretaría Distrital de Salud mantenemos vigilancia epidemiológica permanente y articulación con las autoridades nacionales para responder oportunamente ante cualquier eventualidad”, explicaron.