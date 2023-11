Jair Reinoso, colombiano nacionalizado boliviano, fue convocado para duelos de Eliminatoria ante Perú y Uruguay

La principal novedad en la lista de convocados es el delantero Reinoso de 38 años, actualmente en filas del modesto Aurora . Reinoso llegó a Bolivia en 2008 para el Bolívar y luego desfiló por otros equipos, como el Once Caldas y Cúcuta colombianos, el Cobreloa chileno y en los bolivianos The Strongest y Aurora.

Tras cuatro fechas, Bolivia está en el fondo de la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, sin puntos en cuatro partidos, y 11 goles en contra y dos a favor.

Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechare contra un combinado de otro continente.

Lista de convocados:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Jairo Quinteros (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia) y Denilson Durán (Blooming).