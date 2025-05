Los mensajes que alcanzó a enviar la joven colombiana que murió en Egipto: “Nos quieren secuestrar”

Alexandra Marín, prima de la joven, contó que Latorre –quien vivía en España– fue al evento con una de sus amigas, Estefanía Bedoya, también colombiana. Allí c onocieron a otras personas que las invitaron a un after party, al que asistieron. Después de eso todo se tornó confuso.

“Mor, si me pasa algo fue esta chica”, fue el último mensaje que envió Ivonne, junto al pantallazo de un perfil de Instagram de una mujer identificada como Miss Escobar y cuyo nombre es Jessi Moreno, a quien, al parecer, conoció durante el festival de música electrónica.

La familia aseguró que durante su estadía en El Cairo, Ivonne Latorre siempre estuvo en contacto con ellos. Por eso, el 26 de abril, cuando recibieron estos mensajes y dejaron de saber de ella, algo los preocupó.

Después de dos días de insistirle a Estefanía, la mujer reveló que Ivonne “estaba muy mal y en estado de coma”, contó la prima.

“Cuenta una historia, pero hay muchas cosas que no entendemos. Ella aparece sin un rasguño, diciendo que solo estaba paranoica, pero hay muchas preguntas y cosas que desconocemos (...) existen muchas versiones. No sabemos las causas, no sabemos cómo fue, porque en El Cairo no nos dan un reporte claro”, explicó la prima de la víctima en diálogo con La W Radio.