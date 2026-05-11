“Actúan como hinchas”: Dimayor estalló contra falsos periodistas en el fútbol colombiano

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió un comunicado oficial en el que manifestó su preocupación por el comportamiento de algunas personas acreditadas como prensa en los escenarios deportivos del país.
A través de una carta dirigida a los presidentes de los clubes afiliados, el ente rector del fútbol profesional colombiano alertó sobre la presencia de individuos que, según el documento, “más allá de ejercer labores periodísticas, actúan como hinchas”.
La comunicación, firmada por el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga Pérez, señala que esta situación ha provocado comportamientos inapropiados dentro de los estadios, incluyendo provocaciones hacia jugadores, cuerpos técnicos y oficiales de partido.