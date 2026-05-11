España defiende protocolos tras nuevos casos de hantavirus en crucero Hondius

El Gobierno español aseguró el lunes que tomó “todas las medidas” necesarias para evitar contagios por hantavirus, tras el anuncio de dos casos positivos, un estadounidense y una francesa, entre las personas evacuadas el domingo del crucero Hondius en la isla de Tenerife.
“Todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo cortar las posibles cadenas de transmisión”, aseveró el Ministerio de Salud español en un comunicado.
Una compleja operación de repatriación en Tenerife el domingo evacuó a 94 pasajeros y tripulantes de 19 nacionalidades distintas del Hondius.