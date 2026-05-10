Gobierno alista decreto para intervenir mercado del gas natural: cambiarán varias reglas

El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto con el que pretende modificar varias reglas del mercado secundario de gas natural en Colombia. La propuesta busca intervenir especialmente el mercado secundario y las operaciones relacionadas con gas importado, en medio de un escenario de estrechez en la oferta y aumento sostenido de tarifas.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la iniciativa pretende acabar con prácticas de intermediación que elevan innecesariamente los costos para los usuarios.
De acuerdo con el funcionario, el decreto “pondrá fin a la intermediación de aquellas empresas que solo buscan márgenes costosos y que terminan encareciendo las tarifas de las y los usuarios, tanto en el mercado secundario como en el gas importado”.
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Palma agregó que el proyecto “pone en el centro a los usuarios para protegerlos de los incrementos de precios desmedidos, fortalece la oferta de gas natural, pone límites a la especulación en el mercado secundario y evita que en momentos de estrechez algunos agentes disparen los precios para obtener ganancias injustificadas a costa de la gente”.
El ministro también cuestionó el manejo del mercado en gobiernos anteriores. “Los anteriores gobiernos dejaron que unos pocos jugaran con el mercado del gas mientras millones de colombianos terminaban pagando la cuenta con tarifas más altas e incertidumbre sobre el abastecimiento. Eso se acabó”, afirmó.