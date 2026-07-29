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El mundo le dice no al anuncio de la FIFA de permitir inversores privados al fútbol

El anuncio hecho por FIFA el martes no ha sido bien recibida y tiene más críticas que adeptos.

  • Los anuncios de la FIFA de crear Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, la organización de sus torneos y atraer a inversores externos, no ha sido bien recibida por varias confederaciones. FOTO TOMADA X@FIFAcom
    Los anuncios de la FIFA de crear Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, la organización de sus torneos y atraer a inversores externos, no ha sido bien recibida por varias confederaciones. FOTO TOMADA X@FIFAcom
Agencia AFP
hace 41 minutos
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La Confederación Asiática de Fútbol, la Unión Europea y la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) se mostraron inconformes con el anuncio de FIFA sobre la propuesta de crear una empresa para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversores externos, para financiar el desarrollo del fútbol.

Varias confederaciones se pronunciaron y mostraron su preocupación por la apertura de esta opción, que muchos no ven con buenos ojos.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) está decepcionada por los aviones de la FIFA de aceptar inversión privada y declaró no haber sido consultada antes de que la decisión se hiciera pública.

“La AFC no fue consultada sobre esta propuesta y está decepcionada porque un asunto de semejante importancia se haya hecho público antes de que los miembros que forman la familia de la AFC tuvieran la oportunidad de examinar y conversar sobre el proyecto, a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos”, declaró.´

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“Si bien la AFC reconoce la importancia de explorar enfoques innovadores que puedan fortalecer el futuro del fútbol mundial, iniciativas de esta magnitud y consecuencias deben fundarse en los principios de la buena gobernanza, transparencia y una consulta significativa”, declaró en un comunicado esta confederación, con sede en Kuala Lumpur.

La FIFA anunció el martes su propuesta de crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, la organización de sus torneos y atraer a inversores externos, prometiendo unos ingresos de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol.

“La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración”, declaró la institución basada en Zúrich, así como “la autoridad exclusiva” sobre la gobernanza del fútbol, ​​las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento.

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Este anuncio ha provocado reacciones mayoritariamente opuestas, comenzando por la UEFA, que reúne a las federaciones europeas y que dijo que el Mundial “no es un producto”.

La Concacaf, que reúne a las federaciones de Norte, Centroamérica y Caribe, también manifestó su preocupación.

La AFC, que representa a 47 asociaciones miembros en Asia como China, Japón, Arabia Saudita o Australia, dijo firmemente que “todos los actores deben recibir suficiente información y tiempo adecuado para evaluar la propuesta al completo”.

Unión Europea rechazó propuesta de Fifa

La Unión Europea denunció el proyecto de la FIFA de abrir la puerta a inversores privados, valorando que “la comercialización desenfrenada del fútbol se ha vuelto nociva”.

“Estas propuestas plantean cuestiones importantes respecto al derecho de competencia”, valoró el comisario europeo encargado de deporte, Glenn Micallef. “No toque nuestro deporte”, avisó en la red social X.

“Dentro de las competencias que le atribuyen los tratados, la Comisión Europea examinará estas propuestas con atención”, advirtió.

La UEFA, que se reúne a las federaciones europeas de fútbol, ​​dijo que se había “cruzado una línea roja”.

La posición de la Concacaf

La Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) está “profundamente preocupada por la ausencia de un proceso reglamentario” en el proyecto de la FIFA para abrir la puerta a inversores privados.

Informada de este proyecto “a través de los medios de comunicación y de un comunicado de prensa”, la Concacaf comparte “la decepción de muchos actores de nuestra región y del mundo del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido elaborado y publicado antes incluso de que se hayan mantenido conversaciones con las instituciones dirigentes y las partes implicadas”.

Antes incluso de que el proyecto se hiciera oficial, la UEFA, que reúne a las federaciones europeas, criticó duramente la propuesta al señalar que es “una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol no deben cruzar nunca”.

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“Colectivamente, la FIFA, las confederaciones y todas las federaciones tienen la responsabilidad de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomemos debe estar guiada por una buena gobernanza, robustos procesos de toma de decisiones y una visión a largo plazo”, indicó la Concacaf.

Preguntas y respuestas

¿Qué es la FIFA Forward Enterprise (FFE) y cuál es su objetivo?
La FIFA Forward Enterprise (FFE) es una empresa propuesta por la FIFA para gestionar sus actividades comerciales, organizar sus torneos y captar inversores externos. Su objetivo principal es generar unos ingresos estimados de 10.000 millones de dólares destinados al financiamiento y desarrollo del fútbol a nivel mundial.
¿Por qué la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) rechazó el anuncio de la FIFA?
La AFC expresó su molestia debido a que no fue consultada antes de que la propuesta se hiciera pública, señalando una falta de transparencia y gobernanza. Argumentan que una iniciativa de tal magnitud debió examinarse previamente a través de los canales oficiales con las federaciones miembros.
¿Qué confederaciones de fútbol se han opuesto a la privatización de actividades de la FIFA?
Hasta el momento, la Unión Europea de Fútbol (UEFA), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf han manifestado su inconformidad y preocupación ante el proyecto. La UEFA fue contundente al declarar que el Mundial de fútbol «no es un producto».
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