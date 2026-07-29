El mundo le dice no al anuncio de la FIFA de permitir inversores privados al fútbol

La Confederación Asiática de Fútbol, la Unión Europea y la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) se mostraron inconformes con el anuncio de FIFA sobre la propuesta de crear una empresa para gestionar sus actividades comerciales y atraer inversores externos, para financiar el desarrollo del fútbol.

Varias confederaciones se pronunciaron y mostraron su preocupación por la apertura de esta opción, que muchos no ven con buenos ojos.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) está decepcionada por los aviones de la FIFA de aceptar inversión privada y declaró no haber sido consultada antes de que la decisión se hiciera pública.

“La AFC no fue consultada sobre esta propuesta y está decepcionada porque un asunto de semejante importancia se haya hecho público antes de que los miembros que forman la familia de la AFC tuvieran la oportunidad de examinar y conversar sobre el proyecto, a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos”, declaró.´

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“Si bien la AFC reconoce la importancia de explorar enfoques innovadores que puedan fortalecer el futuro del fútbol mundial, iniciativas de esta magnitud y consecuencias deben fundarse en los principios de la buena gobernanza, transparencia y una consulta significativa”, declaró en un comunicado esta confederación, con sede en Kuala Lumpur.

La FIFA anunció el martes su propuesta de crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar sus actividades comerciales, la organización de sus torneos y atraer a inversores externos, prometiendo unos ingresos de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol.

“La FIFA mantendría el control exclusivo de la FFE a través de una representación mayoritaria en el consejo de administración”, declaró la institución basada en Zúrich, así como “la autoridad exclusiva” sobre la gobernanza del fútbol, ​​las competiciones, el calendario o las decisiones sobre el reglamento.

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Este anuncio ha provocado reacciones mayoritariamente opuestas, comenzando por la UEFA, que reúne a las federaciones europeas y que dijo que el Mundial “no es un producto”.

La Concacaf, que reúne a las federaciones de Norte, Centroamérica y Caribe, también manifestó su preocupación.

La AFC, que representa a 47 asociaciones miembros en Asia como China, Japón, Arabia Saudita o Australia, dijo firmemente que “todos los actores deben recibir suficiente información y tiempo adecuado para evaluar la propuesta al completo”.