Cucu-Cucurella cumplió una promesa: así fue como el jugador español se tatuó a De la Fuente tras ganar el Mundial 2026

El internacional español Marc Cucurella Saseta se tatuó este martes 28 de julio la cara del seleccionador español, Luis de la Fuente, después de prometer que lo haría si España ganaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
“Promesa cumplida”, afirmó Cucurella en su cuenta de Instagram y demás redes sociales, en las que publicó unos vídeos haciéndose el tatuaje en el codo del brazo izquierdo. La imagen representa la cara del seleccionador de España, Luis de la Fuente, sujetando la Copa del Mundo.
Le puede interesar: “Chicharito” Hernández salió del retiro y firmó contrato con un equipo de segunda división de Estados Unidos, ¿a qué club llegó?