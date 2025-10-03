Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de octubre; Kevin Serna, la principal novedad

El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de jugadores convocados de la Selección Colombia Mayores, para la doble fecha de amistosos internacionales de octubre. La Selección se concentrará en Plano (Texas) desde este sábado 4 de octubre hasta el 11 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New Jersey, Estados Unidos para la disputa de los dos juegos amistosos. Todos los futbolistas citados se reunirán en Plano, Texas, a más tardar el martes 7 para afrontar los compromisos amistosos. Los partidos será ante México el 11 de octubre y contra Canadá el 14 del mismo mes.

Kevin Serna la principal novedad

El volante Kevin Serna quien milita en el Fluminense de Brasil y el regreso de Yáser Asprilla, Juan Camilo Hernández, Álvaro Montero y Rafael Santos Borré son las principales novedades de la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de Colombia. También genera sorpresa la ausencia de Jhon Arias, del Wolverhampton de Inglaterra quien sigue buscando su mejor rendimiento para ayudarle a su equipo que es último en la Premier League, tras un difícil arranque de temporada, con un solo puntos en seis fechas.

Tampoco aparece en esta convocatoria Jhon Córdoba, el delantero del Krasnodar de Rusia, el arquero Camilo Vargas, Santiago Arias, Jorge Carrascal, quienes habitualmente son llamados por el entrenador nacional. De igual forma, es ausente, nuevamente Jhon Jáder Durán del Fenerbache, quien no estuvo en los duelos de Eliminatoria en septiembre y tampoco fue convocado en esta oportunidad. Tampoco aparecen algunos de los que estuvieron en el último doblete de partidos de Eliminatoria Deiber Machado y Marino Hinestroza.

Historial del juego ante México

A lo largo de la historia, las selecciones de México y Colombia se han enfrentado en 28 ocasiones, en una serie que ha sido altamente competitiva. México acumula 10 victorias, frente a ocho triunfos de Colombia y ocho empates. Puede leer: Tras ola de críticas, Chicharito Hernández se disculpó por sus declaraciones machistas: “Nunca fue mi intención herir” En cuanto a goles marcados, la diferencia es mínima: 29 tantos para los ‘Aztecas’ contra 27 de la Tricolor , lo que refleja la paridad y el equilibrio entre ambas escuadras. El último enfrentamiento entre las dos selecciones se disputó en diciembre de 2023 en Los Ángeles, con victoria para Colombia 3-2, en un emocionante encuentro disputado durante la gira internacional. El amistoso ante México se disputará el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a las 8:00 de la noche.

Los convocados

Arqueros

David Ospina – Atlético Nacional (Colombia) Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina) Kevin Mier – Cruz Azul (México)

Defensas

Álvaro Angulo – Pumas (México) Andrés Román – Atlético Nacional (Colombia) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (Italia) Johan Mojica – R.C.D Mallorca (España) Yerry Mina – Cagliari Calcio (Italia) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (Inglaterra)

Volantes

James Rodríguez – Club León (México) Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (Inglaterra) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (Argentina) Richard Ríos – S.L. Benfica (Portugal) Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina) Kevin Castaño – River Plate (Argentina) Kevin Serna – Fluminense (Brasil)

Delanteros

Juan Camilo Hernández – Real Betis (España) Johan Carbonero – Internacional SC (Brasil) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España) Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (Alemania) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Rafael Santos Borré – Internacional SC (Brasil)