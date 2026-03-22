Enchufados, así llegan varios jugadores de la Selección Colombia a la concentración en Orlando

Con la llegada de Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jéfferson Lerma, Yerson Mosquera y Johan Mojica, se dio inicio a la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos para los partidos amistosos del 26 y 29 de marzo ante Croacia y Francia, respectivamente. Los defensores y el volante, provenientes de las ligas de Turquía, Inglaterra y España, fueron los primeros en reportarse a la disciplina de Néstor Lorenzo, con miras a lo que será la doble fecha FIFA y el conteo regresivo para el Mundial de Norteamérica. El grupo se concentrará en Orlando hasta el 26 de marzo, día en que Colombia enfrentará a Croacia en el Camping World Stadium. Posteriormente, la Tricolor viajará a Washington D.C. para jugar el segundo compromiso de la ventana internacional ante Francia.

Este domingo se reportaron los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero, mientras se esperaba también a David Ospina, el único jugador convocado de la liga colombiana, quien tras el juego con Atlético Nacional emprendió su viaje a Estados Unidos para unirse a sus compañeros. El técnico Lorenzo le dio la bienvenida al grupo y, en declaraciones a la prensa, se refirió al tema de Sebastián Villa, de quien dijo que está bloqueado y en la lista de posibles elegibles: “En esta ocasión hay otros jugadores por encima de él en rendimiento. Los problemas judiciales que tuvo ya se solucionaron, fueron casos maritales y ya todo está resuelto; así que, si su nivel es sobresaliente, seguro será llamado, pues está en el listado largo”, puntualizó el estratega.

Llegan en buena racha

Sobre el tema del rendimiento, a la Selección llegan jugadores en un gran momento, como Richard Ríos, quien fue elegido MVP en la victoria del Benfica 3-0 ante Vitoria Guimaraes, con una calificación de 8.3 por sus dos asistencias. También debe reportarse Jhon Arias, quien volvió a marcar con Palmeiras en el triunfo como visitante ante Sao Paulo, su segundo tanto desde el regreso al fútbol de Brasil. Lo mismo ocurre con Luis Javier Suárez, quien anotó en la goleada 1-4 del Sporting de Lisboa ante el Alverca por la liga de Portugal.