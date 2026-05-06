Murió actriz de Rebelde y otras importantes telenovelas mexicanas

El mundo de las telenovelas mexicanas está de luto tras confirmarse la muerte de Xóchitl Vigil, actriz recordada por su participación en producciones como Rebelde, donde interpretó a Rosa Fernández, madre del personaje de Lupita, encarnado por Maite Perroni.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la cantante Margarita Batiz a través de redes sociales, donde expresó su tristeza por la pérdida de su amiga. Horas después, el actor César Bono, exesposo de la actriz, confirmó públicamente el fallecimiento, generando numerosas reacciones de seguidores y colegas del medio artístico.

Según los primeros reportes, Xóchitl Vigil murió a los 73 años. Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento, aunque la noticia comenzó a circular oficialmente desde el pasado 4 de mayo.