Alertan por freno a obras viales del Oriente antioqueño: estarían en riesgo inversiones por $121.000 millones

La Alcaldía de Rionegro lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional tras la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura de no firmar un otrosí que autorizaría la ejecución de varias obras estratégicas para la movilidad del Oriente antioqueño. La medida dejaría en riesgo inversiones superiores a los $121.000 millones y afectaría proyectos clave para la conectividad de la región.

El alcalde Jorge Rivas advirtió que la determinación compromete el desarrollo vial de al menos 23 municipios del Valle de San Nicolás que dependen de corredores como la autopista Medellín-Bogotá y las vías de acceso al Aeropuerto Internacional José María Córdova. “No podemos permitir que se detenga el desarrollo de toda una región. Estas obras son fundamentales para la movilidad, conectividad, competitividad y el bienestar de miles de ciudadanos”, afirmó, y anunció que solicitó una reunión urgente con la ANI y el Gobierno Nacional para este viernes.

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La decisión habría sido comunicada el 19 de abril a la concesión Devimed y afecta un paquete integral de intervenciones consideradas prioritarias para descongestionar el Oriente antioqueño. Entre las obras comprometidas están el intercambio vial y doble calzada de Somer — uno de los proyectos más importantes de la subregión —, el intercambio Puerta a Embalses, clave para la conexión hacia Guatapé y El Peñol, los retornos La Mosquita y San José en Guarne, el paso peatonal en San Antonio, el puente El Cordobés y un retorno a desnivel en San Vicente. Todas buscan mejorar la fluidez vehicular y reducir la accidentalidad en puntos de alto tráfico sobre corredores que diariamente soportan miles de vehículos particulares, de carga y usuarios del aeropuerto.

La razón del freno tiene que ver con el proceso de reversión de la concesión Devimed, que administra el corredor de la autopista Medellín-Bogotá y que finalizaría en 2026. La ANI considera que no habría tiempo suficiente para incorporar y ejecutar nuevos proyectos dentro del esquema concesionado antes de que el corredor vuelva al Estado, por lo que pausó la autorización mientras revisa la viabilidad jurídica, financiera y contractual de incluir estas intervenciones en la fase final del contrato.