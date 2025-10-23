Liga de Quito se mide “con hambre de gloria” a Palmeiras en semifinal de Copa Libertadores, ¿a qué hora es el partido?

Con sus porteros titulares lesionados, el sorprendente Liga de Quito y el todopoderoso Palmeiras de Brasil se enfrentarán este jueves en la capital ecuatoriana en el duelo de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025.
Una de las cartas de presentación de los Albos es la portería invicta de su golero Gonzalo Valle, quien no recibió goles en el 70% de los partidos de la copa y se perderá el duelo de semis por una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda. Pero además del cerrojo defensivo, Liga presume de haberse medido con éxito ante los colosos de Brasil en esta edición. En la fase de grupos empató en casa con Flamengo, mientras que en octavos envió a casa a Botafogo, vigente campeón, y en cuartos despachó a São Paulo.