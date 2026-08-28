Video | Cristiano Ronaldo lideró la victoria del Al Nassr y ya está a 22 goles de los 1.000

En un apretado partido en el Al-Awwal Park de Riad, el Al Nassr comandado por Cristiano Ronaldo recibió a Al Taawoun, equipo donde militó Roger Martínez en temporadas anteriores. El compromiso era clave para la confianza de los dirigidos por Ange Postecoglou, pero principalmente para “El Bicho”, quien fue criticado en los días previos al compromiso. Los “Caballeros del Najd” iniciaron mal el compromiso, pues al minuto 11 Bassam Al Hurayji marcó el primero para la visita, silenciando el estadio y con las cámaras de la retransmisión enfocando a CR7. Antes de finalizar el primer tiempo, Samu Costa igualó las cosas para el Al Nassr.

Cuando el partido caía en un embudo por la poca continuidad del juego, una pelota parada, rebotes y la posición oportuna dentro del área de Cristiano Ronaldo hicieron que el astro luso al 50’ llevara el júbilo al estadio y encaminara la victoria del Al Nassr. Ese tanto de Ronaldo interceptando un remate de su compañero Mohamed Simakan le dio los 3 puntos al club amarillo para que sea el líder en solitario de la Liga Saudí. Fue la segunda diana de CR7 en la temporada y la número 978 en su carrera. Algo curioso del gol es el olvido de Cristiano de su icónica celebración. “El Comandante” en medio de la zozobra por saber si era válido o no el gol, no hizo su famoso “SIIUUU” hasta que Sadio Mane se lo recordó. Entérese: ¡Así se jugará la Champions League 2026/27! Conozca contra qué equipos juegan los colombianos

A 22 de los 1000

La cifra que parecía imposible para cualquier futbolista profesional está cada vez más cerca de romperse. Con 41 años y unas ganas interminables, Cristiano llegó a su gol número 978 y está solo a 22 goles de los tan ansiados 1.000. ¿Podrá conseguirlo antes de que termine el año? Lea también: Videos | Luis Suárez y Luis Díaz arrancaron con gol: protagonismo colombiano en Europa Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .