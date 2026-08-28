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Primeros resultados de la política migratoria de Abelardo: expulsan de Colombia a cinco extranjeros con antecedentes

Uno de ellos tenía pendiente una pena accesoria de expulsión del país, impuesta por la justicia colombiana tras ser condenado por el delito de extorsión agravada.

  • Cinco extranjeros fueron expulsados tras operativo de Migración Colombia. FOTO: Migración Colombia
    Cinco extranjeros fueron expulsados tras operativo de Migración Colombia. FOTO: Migración Colombia
El Colombiano
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hace 3 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella está poniendo en práctica su política migratoria, enfocada en reforzar la seguridad y el control frente al ingreso al país de personas con antecedentes judiciales o requerimientos de las autoridades.

Y es que un trabajo articulado entre Migración Colombia y la Policía Nacional, permitió expulsar del país a cinco extranjeros en Bucaramanga, Santander.

Durante un control migratorio, las autoridades encontraron que cuatro de ellos tenían antecedentes y comparendos por porte de armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a la autoridad y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados.

Entérese: Nuevo modelo migratorio de De la Espriella, parecido al de Trump, genera críticas: ¿solucionará la inseguridad?

El quinto extranjero, por su parte, tenía pendiente una medida de expulsión del país, impuesta como pena accesoria luego de cumplir una condena en Colombia por el delito de extorsión agravada. Las autoridades migratorias detectaron esta medida en el momento en que realizaba un trámite.

El director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria, indicó que este procedimiento se realizó en el marco de las órdenes impartidas por el jefe de Estado y en cumplimiento de las labores correspondientes con el país.

“Estamos cumpliendo las instrucciones del presidente de la República y trabajando como un solo cuerpo con las diferentes autoridades para recuperar la seguridad en el país. Estos operativos se realizan en coordinación con la Policía Nacional, hacen parte de nuestras labores rutinarias de control y verificación, y tienen como propósito adelantar acciones de seguridad dentro del marco de las competencias de la autoridad migratoria”, expresó Tiria.

Entérese: Coronel (r) José Luis Castañeda dirigirá Migración Colombia en medio de endurecimiento de políticas migratorias

Migración Colombia anunció, a través de un comunicado, que continuará fortaleciendo los controles migratorios en las fronteras del país, tanto en los puntos de ingreso como de salida. Estas acciones se realizan mediante labores de verificación, identificación y coordinación con la Fuerza Pública.

La entidad explicó que estas actuaciones se desarrollan en el marco de las competencias de la autoridad migratoria y tienen como propósito contribuir a la seguridad y el control del territorio nacional.

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Lea también: ¿Cómo funcionará y a quiénes aplica el control a migrantes?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fueron expulsados cinco extranjeros de Colombia en Bucaramanga?
Los cinco extranjeros fueron expulsados por razones relacionadas con antecedentes penales
¿Qué delitos o conductas tenían registradas los extranjeros expulsados de Bucaramanga?
Cuatro de los extranjeros tenían antecedentes y comparendos relacionados con porte de armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a la autoridad y consumo de estupefacientes en lugares no habilitados. El quinto había sido condenado en Colombia por extorsión agravada.
¿Qué pasó con el extranjero que había sido condenado por extorsión agravada en Colombia?
El extranjero tenía impuesta la expulsión como pena accesoria después de cumplir una condena por extorsión agravada. La medida fue detectada por las autoridades migratorias cuando el ciudadano realizaba un trámite.
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