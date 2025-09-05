Con el cupo en el bolsillo, así finalizará el año la Selección Colombia: será juez del repechaje y tendrá rivales internacionales

En un giro histórico de los acontecimientos, la Selección Colombia, cumplió el sueño y pasó de la incertidumbre al júbilo, ante su público en Barranquilla, asegurando su boleto para la Copa del Mundo 2026.
Tras una serie de seis partidos sin victorias, el equipo nacional rompió la racha al vencer a Bolivia, una hazaña que no solo les garantizó uno de los seis cupos directos, sino que también marcó la culminación de un camino arduo y lleno de desafíos en 2025.
Le puede interesar: Video | Reviva con emoción los mejores golazos de Colombia durante su participación en la historia de los mundiales