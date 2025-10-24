Bancolombia restablece servicios con tarjetas y en puntos físicos; sigue el fallo en cajeros y plataformas digitales

Algunos expertos sostienen que no recuerdan una caída tan drástica como la que padecen Bancolombia y Nequi este viernes 24 de octubre. La cuestión es tan crítica que EL COLOMBIANO conversó con la entidad y, al interno, reconoce: “estamos muy mal”. La cuestión es que el problema ha ido empeorando: hasta las 9:00 a.m. funcionaban las tarjetas de crédito, pero a las 10:00 a.m. dejaron de hacerlo. Consulte: Bancolombia, el banco con más cajeros en Colombia, explica las fallas de este viernes Así las cosas, en horas de la mañana los usuarios no pudieron retirar ni hacer uso de este. De hecho, ni acudiendo a sucursales físicas de la entidad y tampoco a cajeros: el bloqueo fue total. Casi al mediodía la entidad logró restablecer el servicio con tarjetas débito y crédito, así como la atención en puntos físicos.

El banco más importante en Colombia

Se trata de un hecho histórico en el mundo financiero. El peso de Bancolombia es muy relevante. Es el banco con mayor número de cajeros, 5.100 en total, y también es el que más clientes posee, con 16,7 millones en el país.

Solo para tener una idea de la cantidad de dinero que maneja el Grupo Cibest, cada mes este banco se posiciona como el de mayores ingresos. Por ejemplo, a corte de agosto reportó una facturación de $4,3 billones, superando a Davivienda ($1,02 billones) y Banco de Bogotá ($825.000 millones).

¿Por qué ocurre este fallo en Bancolombia?

EL COLOMBIANO conversó con el banco y explicaron que la caída total obedece a un fallo de comunicación entre sus datacenter.

Datacenters y fallos de comunicación explicados

Para comprender la situación: un datacenter es el lugar donde se guardan y procesan todos los datos e información digital que necesita la entidad para funcionar y hacer efectivas las transacciones.

Es como el “cerebro tecnológico” del banco: allí se alojan los servidores, sistemas y programas que permiten que los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles, la página web y las transacciones en línea funcionen correctamente. Hay que resaltar que, desde la entidad, aclararon que se trata de una falla física y que el dinero se encuentra seguro, por lo que se descartó que haya un hackeo o ataque de ciberdelincuentes. Le puede gustar: Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

No habrá una solución rápida

La entidad sostuvo que no se trata de un problema que pueda tener una solución rápida en una o dos horas. Eso porque se trata de una caída masiva, pues deben validar el funcionamiento de todos los canales. No obstante, el Grupo Cibest está trabajando sin descanso para reconectar su servicio de manera progresiva este viernes.

