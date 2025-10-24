Bancolombia restablece servicios con tarjetas y en puntos físicos; sigue el fallo en cajeros y plataformas digitales

Algunos expertos sostienen que no recuerdan una caída tan drástica como la que padecen Bancolombia y Nequi este viernes 24 de octubre. La cuestión es tan crítica que EL COLOMBIANO conversó con la entidad y, al interno, reconoce: “estamos muy mal”.
La cuestión es que el problema ha ido empeorando: hasta las 9:00 a.m. funcionaban las tarjetas de crédito, pero a las 10:00 a.m. dejaron de hacerlo.
Así las cosas, en horas de la mañana los usuarios no pudieron retirar ni hacer uso de este. De hecho, ni acudiendo a sucursales físicas de la entidad y tampoco a cajeros: el bloqueo fue total.
Casi al mediodía la entidad logró restablecer el servicio con tarjetas débito y crédito, así como la atención en puntos físicos.