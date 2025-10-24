x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Bancolombia restablece servicios con tarjetas y en puntos físicos; sigue el fallo en cajeros y plataformas digitales

La entidad sufrió una falla total en la mañana de este viernes. Trabaja de manera constante para seguir restableciendo sus servicios. Asegura que “no habrá una solución rápida”. Aquí todos los detalles.

  • Centro de seguridad de Bancolombia. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Centro de seguridad de Bancolombia. FOTO CAMILO SUÁREZ
  • Bancolombia restablece servicios con tarjetas y en puntos físicos; sigue el fallo en cajeros y plataformas digitales
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

24 de octubre de 2025
bookmark

Algunos expertos sostienen que no recuerdan una caída tan drástica como la que padecen Bancolombia y Nequi este viernes 24 de octubre. La cuestión es tan crítica que EL COLOMBIANO conversó con la entidad y, al interno, reconoce: “estamos muy mal”.

La cuestión es que el problema ha ido empeorando: hasta las 9:00 a.m. funcionaban las tarjetas de crédito, pero a las 10:00 a.m. dejaron de hacerlo.

Consulte: Bancolombia, el banco con más cajeros en Colombia, explica las fallas de este viernes

Así las cosas, en horas de la mañana los usuarios no pudieron retirar ni hacer uso de este. De hecho, ni acudiendo a sucursales físicas de la entidad y tampoco a cajeros: el bloqueo fue total.

Casi al mediodía la entidad logró restablecer el servicio con tarjetas débito y crédito, así como la atención en puntos físicos.

El banco más importante en Colombia

Se trata de un hecho histórico en el mundo financiero. El peso de Bancolombia es muy relevante. Es el banco con mayor número de cajeros, 5.100 en total, y también es el que más clientes posee, con 16,7 millones en el país.

Bancolombia restablece servicios con tarjetas y en puntos físicos; sigue el fallo en cajeros y plataformas digitales

Solo para tener una idea de la cantidad de dinero que maneja el Grupo Cibest, cada mes este banco se posiciona como el de mayores ingresos. Por ejemplo, a corte de agosto reportó una facturación de $4,3 billones, superando a Davivienda ($1,02 billones) y Banco de Bogotá ($825.000 millones).

¿Por qué ocurre este fallo en Bancolombia?

EL COLOMBIANO conversó con el banco y explicaron que la caída total obedece a un fallo de comunicación entre sus datacenter.

Datacenters y fallos de comunicación explicados

Para comprender la situación: un datacenter es el lugar donde se guardan y procesan todos los datos e información digital que necesita la entidad para funcionar y hacer efectivas las transacciones.

Es como el “cerebro tecnológico” del banco: allí se alojan los servidores, sistemas y programas que permiten que los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles, la página web y las transacciones en línea funcionen correctamente.

Hay que resaltar que, desde la entidad, aclararon que se trata de una falla física y que el dinero se encuentra seguro, por lo que se descartó que haya un hackeo o ataque de ciberdelincuentes.

Le puede gustar: Usuarios de Bancolombia reportan fallas en la aplicación, en Nequi y en los cajeros este 24 de octubre: esto es lo que se sabe

No habrá una solución rápida

La entidad sostuvo que no se trata de un problema que pueda tener una solución rápida en una o dos horas. Eso porque se trata de una caída masiva, pues deben validar el funcionamiento de todos los canales.

No obstante, el Grupo Cibest está trabajando sin descanso para reconectar su servicio de manera progresiva este viernes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué los clientes de Bancolombia no pueden acceder a sus servicios digitales hoy?
Porque hubo un fallo en la comunicación entre los datacenters de la entidad que dejó fuera de servicio pagos, tarjetas, banca móvil y cajeros.
¿El dinero está en riesgo durante esta caída?
No: la entidad aclaró que se trata de un problema técnico físico y no de un hackeo; el dinero de los usuarios está seguro
¿Cuándo se restablecerán los servicios de Bancolombia?
El banco advirtió que “no habrá una solución rápida” y que se trabaja para reconectar progresivamente los canales; los tiempos dependerán de la validación completa de todos los sistemas
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida