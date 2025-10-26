La historia de la inclusión de Petro en Lista Clinton empezó en campaña de 2022

La tensión entre Gustavo Petro y el gobierno de Estados Unidos no inició el domingo pasado, cuando el presidente Donald Trump le dijo que era un “líder del narcotráfico”. Tampoco, cuando el mandatario colombiano le dijo al ejército de ese país, con un megáfono en una calle de Nueva York, que desobedeciera al magnate republicano. Menos, días antes por la descertificación parcial de EE. UU. a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Incluso, no inició en enero de este año cuando ambos presidentes tuvieron una pelea por la deportación de migrantes indocumentados que por poco rompe las relaciones con quien era —o sigue siendo, a pesar de todo— el aliado histórico más importante de Colombia en materia de cooperación económica y militar.
El verdadero inicio viene desde la campaña presidencial de 2022. Ese año ocurrieron varios hechos “sospechosos” que llamaron la atención del gobierno norteamericano, en ese momento al mando del demócrata Joe Biden, y sobre todo de sus agencias de inteligencia y seguridad. “Ellos siempre toman nota”, dice un agente colombiano bajo reserva. Sí, toman nota, como lo hacen en todo el mundo, pero en el caso de Colombia los ojos estaban puestos en quien sería el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país y su relación con esa potencia.
Más de tres años después, esta semana, ocurrió lo más grave hasta ahora en esa relación: Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer —aunque este sábado dijo que estaban “separados desde hace años”— su hijo mayor Nicolás Petro Burgos y el ministro Armando Benedetti ingresaron a la deshonrosa lista de la OFAC (por sus siglas en inglés) más conocida como la Lista Clinton. Estos son dos puntos claves para entender el origen de las acusaciones.
“Malas compañías” de Nicolás y Juan Fernando Petro
Tanto el hermano como el hijo mayor del entonces candidato Gustavo Petro tuvieron roles “oscuros” en la campaña de 2022. Por el lado Petro Burgos, EE. UU. justificó su decisión incluirlo en Lista Clinton porque fue el líder en la campaña de su padre en el Atlántico y luego ”fue arrestado en Colombia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, acusado de canalizar dinero recibido del narcotráfico hacia las iniciativas de ‘paz total’ y la campaña electoral de Gustavo Petro. Admitió haber recibido dinero ilícito de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico y del hijo de un contratista que está siendo juzgado por financiar a paramilitares”, dice el documento.
Se refiere a Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Hilsaca (“El Turco”) y a Samuel Santander Lopesierra alias El Hombre Marlboro, quien fue extraditado a ese país en 2003 por narcotráfico.
Por otro lado, Juan Fernando Petro, quien sería uno de los primeros que Estados Unidos incluiría en la ampliación de las sanciones contra el mandatario colombiano —el senador republicano Carlos A. Gimenez anunció que vendrán más— tiene líos de fondo desde hace años.
Por ejemplo, visitó las cárceles del país para promover la idea de la “paz total” a cambio de beneficios en lo que se conoció como “El Pacto de La Picota”; en una entrevista a Los Informantes en 2023 reveló que “Petro ganó elecciones por votos desde las cárceles”.
Es más, una denuncia del periodista Gerardo Reyes reveló que el hermano del jefe de Estado estuvo involucrado en una oferta de amnistía a cambio de dinero a un acusado de narcotráfico que afrontaba una extradición a EE. UU.
Sumado a lo anterior, el propio Gustavo Petro pidió beneficios para los cabecillas de grupos delincuenciales en Medellín y en junio de este año armó el “tarimazo” en La Alpujarra, donde desfilaron líderes de las bandas, también bajo el pretexto de la “paz total”. Además, vale la pena recordar el escándalo de algunos narcos pagando hasta un millón de dólares para ser gestores de paz.
Por todo esto y más, EE. UU. respalda su justificación de incluir a Petro y su círculo en esa “lista negra”.
Lista Clinton: efectos para Petro y su círculo
Se trata de una medida unilateral de los norteamericanos que castiga a personas, empresas o entidades por tener vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos y el tráfico de armas. De Colombia hay 437 nombres en esa lista de los 18.000 que han pasado desde que se creó en 1995. Hicieron parte, para citar algunos casos, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del Cartel de Cali. Hoy en día están criminales como alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. También aparecen alias El Loco Barrera y el barranquillero Álex Saab, testaferro del dictador Nicolás Maduro. Igualmente, hacen parte las disidencias de las Farc: Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central; así mismo, exjefes paramilitares de la calaña de Salvatore Mancuso o alias Don Berna.