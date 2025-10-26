Lo que pasará con quien pierda la consulta del Pacto y más secretos del poder en De Buena Fuente

Este domingo el Pacto Histórico elige entre el senador Iván Cepeda Castro y la exministra de Salud, Carolina Corcho, a su candidato presidencial.
La jornada electoral —a la que podrá votar cualquier persona habilitada para hacerlo— tendrá una particularidad: el aumento en el número de mesas para esa consulta.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, habrá 20.000 mesas en todo el país. Esto supera, por amplio margen a la cantidad que hubo dispuestas en consultas anteriores. Por ejemplo, en la consulta del Partido Liberal de 2017, se dispuso de 9.600 mesas de votación, mientras que en la consulta del Polo Democrático de 2021 hubo 4.300.