Daniel Ruiz , quien salió como figura de Millonarios y tenía un futuro brillante, no pasa un buen momento futbolístico y no se pudo consolidar en el Santos de Brasil , club al cual llegó a inicio de año en calidad de préstamo con opción de compra, y ahora su futuro es incierto.

El mal momento del colombiano se da luego de que el club tomara la decisión de cambiar de entrenador por los malos resultados y en reemplazo contrataron a Paulo Turra. Turra no cuenta con el jugador y le informó a las directivas que no lo iba a usar en lo que resta de la temporada, por lo que su opción de compra no se haría válida.

Tras darse a conocer esta información, varios son los hinchas de Millonarios que se han preguntado por el futuro de Daniel Ruiz, y todo parece indicar que de no hacerse válida la opción de compra, el jugador volverá en diciembre al cuadro embajador, sin embargo, el club de Brasil no le ha notificado nada sobre el futuro de volante.