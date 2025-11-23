A los 40 años, Dayro Moreno se confirmó como el goleador de la Copa Sudamericana 2025

Dayro Moreno lo volvió a hacer. El delantero tolimense, símbolo de vigencia y talento inagotable, cerró la Copa Sudamericana de este año como goleador del torneo tras firmar 10 goles en 13 partidos con el Once Caldas. Un logro que lo instala, otra vez, en la historia grande del fútbol colombiano y continental.
A sus 40 años, el atacante nacido en Chicoral demostró que su olfato goleador sigue intacto. Durante la campaña internacional del Blanco Blanco, perforó las redes de rivales como Unión Española, San José, San Antonio Bulo, Huracán e Independiente del Valle, convirtiéndose en la pieza más determinante de un Once Caldas que llegó lejos, aunque terminó eliminado justamente por Independiente del Valle.