Casi normales, la obra de teatro musical ganadora del Pulitzer, se presentará en Medellín

El 6, 7 y 8 de marzo, en la Sala Rodrigo Saldarriaga del Pequeño Teatro de Medellín, se presentará por primera vez en Medellín Casi normales, una pieza de teatro musical que ganó un premio Pulitzer y de tres Premios Tony. Las funciones serán el viernes a las 7:30 p. m.; el sábado a las 3:00 p. m. y 7:30 p. m.; y el domingo a las 4:00 p. m. Las boletas tienen un costo de 90.000 y 115.000 pesos, en dos localidades.
La producción es liderada por Juan Mondragón y Calo Mesa, que asumieron la organización y montaje del espectáculo en el país. El proyecto nació hace dos años, durante un viaje a Londres en el que ambos buscaban un título que respondiera a un nuevo formato de teatro musical. “Ya llevábamos un buen tiempo buscando qué espectáculo podría ser este nuevo formato porque además le estamos apostando a nuevos formatos de teatro musical más para gente adulta”, señalaron.
Tras asistir a varias funciones, encontraron Casi normales. “Fuimos a ver el espectáculo y en el intermedio dijimos: ‘Este es el espectáculo, este es’”. De regreso en Bogotá, iniciaron los trámites para obtener los derechos internacionales.