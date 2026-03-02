Exsecretariado de las Farc reconoce que reclutó más de 18.000 niños y que hubo abusos sexuales

Los sobrevivientes del antiguo Secretariado de las Farc le pidieron perdón a las víctimas de Colombia por haber reclutado a miles de niños para las filas de su organización terrorista, durante sus seis décadas de operaciones ilegales. El acto hace parte de los requisitos que exige la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para acceder a los beneficios legales que contempla el Acuerdo de La Habana, como no ir a la cárcel. El hecho está enmarcado dentro del macrocaso 07, un extenso expediente en el que participan “más de 11.000 víctimas, incluyendo 2.000 víctimas individuales y 9.027 víctimas étnicas agrupadas en cinco pueblos indígenas (Koreguaje, Hitnü, Barí, Sikuani y Cubeo) y un pueblo afrocolombiano (representado por Consafro)”, según el tribunal.

El acto de contrición estuvo a cargo de Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo, excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y hoy miembros del partido político Comunes. Mediante un video, expuesto este lunes en la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, lamentaron lo sucedido y expresaron arrepentimiento. “Hoy vine a hablar de lo que la guerra le robó a miles de niños en Colombia, y no hay discurso que pueda reparar eso”, comenzó diciendo en la grabación Londoño, quien bajo el alias de “Timochenko” fue el último comandante de esa organización. Dijo que se demoraron en expresar ese arrepentimiento porque se trató de “algo complejo” que significaba una “reflexión interna”. “Quiero pedir perdón a las víctimas directas e indirectas, y a la sociedad en general”, manifestó.