Corte Constitucional revisa en mesa técnica si Minsalud cumplió con ajuste de la UPC

La Corte Constitucional convocó una mesa técnica con el fin de evaluar si el Ministerio de Salud ha cumplido las órdenes impartidas en relación con el cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC). Esa prima define el monto que el Estado transfiere a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para garantizar la prestación de servicios médicos de sus afiliados.
A través de un comunicado oficial, el tribunal explicó la semana pasada que el objetivo de ese espacio será fortalecer el análisis especializado sobre la metodología empleada para fijar la unidad. Según la Corte, los insumos técnicos que surjan de esta discusión serán determinantes para adoptar una decisión de fondo dentro del trámite incidental de desacato que está en curso.