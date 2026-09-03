Prográmese con los diez conciertos gratuitos por los treinta años de Medejazz

Óscar Mario Castañeda, fundador y director de Medejazz, dice que el disco I Remember Clifford, de Arturo Sandoval, es una buena forma de entrar en el universo sonoro del jazz. A renglón seguido menciona a Charlie Parker, Duke Ellington, Bill Evans y Chet Baker (los clásicos de los clásicos). Las referencias no se detienen: el jazz puede flechar a la gente con los trabajos de Chick Corea y Chano Domínguez. Siga leyendo: Conozca a Mariana Isaza, la soprano paisa que se mueve en los escenarios de España

Óscar Mario sabe de lo que habla. A fin de cuentas él es el encargado del festival que entre el 5 y el 5 y el 18 de septiembre celebrará sus 30 años con once conciertos, diez de ellos gratuitos, además de cuatro clases maestras. Este año, músicos de Colombia, Cuba, Venezuela y Holanda se subirán a los escenarios del festival, que estarán en el Gran Salón de Plaza Mayor y la Tarima Sura del Jardín Botánico (los eventos aquí coinciden con la Fiesta del Libro y la Cultura). El fundador de Medejazz considera que una de las características centrales del jazz se entiende mejor en los conciertos presenciales: la improvisación hace que una misma pieza pueda interpretarse de manera diferente en cada presentación, de acuerdo con los músicos y la respuesta del público. La edición de aniversario tendrá un énfasis especial en los músicos locales. Según explicó Óscar Mario, el festival busca que el público conozca el nivel de las agrupaciones de Medellín. Para esta edición fueron seleccionados alrededor de 10 grupos locales, después de una convocatoria que recibió más de 80 propuestas. Castañeda explicó que la selección se realiza a partir del dominio del instrumento, la capacidad de interpretación, la técnica, el manejo del escenario y, cuando se trata de agrupaciones, la calidad del ensamble. El director destacó que la convocatoria permitió comprobar que existe una nueva generación de músicos con un nivel alto en el jazz.

Historia del festival

Medejazz comenzó en 1997 en el Teatro Matacandelas. Castañeda, quien había sido músico y actor de ese grupo teatral y tocaba el bajo, contó que decidió dedicarse a la organización de un festival después de acercarse al jazz y sentirse frustrado por la dificultad técnica que implicaba interpretarlo. Durante sus tres décadas, el festival ha traído a Medellín artistas de la talla de Chick Corea, Michel Camilo, Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba. En entrevista con EL COLOMBIANO, Oscar Mario recordó especialmente un concierto de Cheo Feliciano en El Tesoro, además de presentaciones de Chick Corea, Diane Schuur con la Big Band de Medellín y un concierto de Chucho Valdés y Paquito D’Rivera en el Teatro Metropolitano. Para Castañeda, Medellín tiene una tradición jazzística previa a Medejazz. Recordó el trabajo de los hermanos Uribe y la Big Band de Jazz de Medellín, que ofrecía conciertos en el Teatro Metropolitano y contribuyó a acercar a músicos locales a este género. En la actualidad, considera que la ciudad cuenta con una comunidad de intérpretes consolidada, aunque todavía existen pocos espacios permanentes para escuchar jazz fuera de los festivales.

Las músicas del mundo

El festival mantiene una relación con otros géneros, especialmente la salsa y la música cubana. Castañeda señaló que esta apertura es habitual en festivales internacionales de jazz y que, en Medellín, la respuesta del público salsero ha permitido dinamizar la programación y la taquilla. De hecho, uno de los principales conciertos de esta edición será el 5 de septiembre en el Gran Salón de Plaza Mayor, con la Orquesta Aragón de Cuba en formato sinfónico. También participarán el cantante venezolano Joseph Amado, con un tributo a Héctor Lavoe, y el pianista cubano Andrés Hernández, que durante años fue integrante de la orquesta Son 14. La agenda comenzará el viernes 11 con ARZ Sexteto, a las 5:00 p. m., y Magangué Orchestra, a las 6:30 p. m.; continuará el sábado 12 con Michael Varekamp & The Legends, de Holanda, a las 6:30 p. m., y Shades of Blues, a las 8:00 p. m. El martes 15 se presentarán SH Jazz Project y Faríbula; el miércoles 16, Kanajazz; el jueves 17, Claudia Gómez y JS Ramírez Latin Jazz Quinteto; el viernes 18, MCO/Mythos. Todos los conciertos serán de entrada libre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas:

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