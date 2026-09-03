Prográmese con los diez conciertos gratuitos por los treinta años de Medejazz

Óscar Mario Castañeda, fundador y director de Medejazz, dice que el disco I Remember Clifford, de Arturo Sandoval, es una buena forma de entrar en el universo sonoro del jazz. A renglón seguido menciona a Charlie Parker, Duke Ellington, Bill Evans y Chet Baker (los clásicos de los clásicos). Las referencias no se detienen: el jazz puede flechar a la gente con los trabajos de Chick Corea y Chano Domínguez.
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