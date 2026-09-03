Prorrogan un año más el cierre del páramo del Sol en Antioquia: ¿la medida sí está funcionando?

Los turistas fueron expulsados de ese inmenso jardín, tan cerca del cielo, que es el Páramo del Sol en Urrao, Suroeste antioqueño. Fueron expulsados no por morder la manzana del conocimiento, sino por tumbar el árbol del que venía para montar campamentos improvisados, dejar basuras y hacer fogatas. Y aún no hacen caso: muchos siguen destruyendo ese paraíso.
Desde 2022, se restringió el paso al Páramo del Sol. Este 1 de septiembre, Corpourabá volvió a extender la restricción mediante una resolución que se mantendrá hasta el 31 de agosto de 2027.
Ya van cuatro años de cierre y, según explicó Alexis Cuesta, director de la corporación, los estudios técnicos han demostrado que aún persisten daños y riesgos suficientes como para no abrirlo. “Todavía persiste la degradación y persisten muchas presiones, incluso riesgos asociados al uso del tema público, al uso del tema turístico, al uso del tema recreativo”, explicó.
Pese a la restricción —diseñada para hacer estudios de carga y evaluar cómo reabrir el paso—, siguen entrando grupos de turistas a acampar e incluso arrieros con ganado.
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