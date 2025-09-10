“Tenemos 9 meses para trabajar, porque soñamos con lograr muchas cosas grandes”: James Rodríguez

James Rodríguez, el 10 y capitán de Colombia, no solo es referente, sino que también es el líder del grupo que Néstor Lorenzo ha consolidado en la Selección y que ahora tendrá nueve meses para prepararse para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
En su rol de líder y hombre clave con 14 goles y 7 asistencias en las Eliminatorias, James habló de la clasificación y de lo que sigue para Colombia, los amistosos y el Mundial en el que sueñan con grandes cosas.
De igual manera, habló de la eliminación de Venezuela y envió un mensaje de aliento. “Fuerza, mucha fuerza, nosotros también hemos pasado por lo que están pasando ahora, así que mucha fuerza, a nosotros nos pasó hace cuatro años y es muy duro”.
Sobre su rol en esta selección, James mencionó que “desde que asumió Néstor sabe que lo que quiero es sumar, ayudar y darlo todo por este grupo y este equipo que se merece solo cosas buenas”.
Al hablar de sus compañeros, James reflexionó: “siempre me quedo con lo positivo, con todo lo bueno, este grupo siempre tiene hambre y también intento guiarlos para buscar siempre ganar, para mantener esa hambre de gloria”.