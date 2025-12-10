x

Exclusivo: Cooperativa de Los Andes se salvó, pero Gobierno Petro nombró como contralor del proceso a Óscar Hurtado, ficha de Quintero

EL COLOMBIANO conoció en primicia que la Superintendencia Solidaria nombró al cuestionado exsecretario de Hacienda de Medellín y mano derecha de Daniel Quintero, Óscar Hurtado, como contralor al frente de la Cooperativa. Los detalles.

  • Óscar de Jesús Hurtado hace parte del círculo de confianza de Daniel Quintero. Su cercanía fue tal que, durante la administración pasada, lo dejó en varias ocasiones encargado de la Alcaldía. Fotos: Colprensa y Esneyder Gutiérrez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 14 horas
bookmark

Luego de que se confirmara que la Cooperativa de Caficultores de Los Andes, intervenida desde 2019, volverá a ofrecer sus servicios gracias a un plan de viabilización liderado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en coordinación con la Superintendencia de Economía Solidaria y otros actores del sector, una decisión del Gobierno Nacional está generando preocupación entre los cafeteros.

EL COLOMBIANO conoció en primicia una resolución en la que la Superintendencia de Economía Solidaria designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez, exsecretario de Hacienda de Medellín de Daniel Quintero, y quien quedó a cargo cuando este renunció, como nuevo contralor de la Cooperativa.

Puede leer: Se salvó la Cooperativa de Caficultores de Los Andes: reabrirá sus puertas tras 6 años de intervención

El nombramiento cayó como un baldado de agua fría entre los cafeteros, que ven con preocupación un posible giro político en una entidad clave para la región.

De acuerdo con la resolución conocida por este diario, la Superintendenta ordenó remover del cargo al contralor saliente, Consultores Generales de Negocios CGN S.A.S., representado por Luis Ernesto Durán Triana, y designar en su reemplazo a Hurtado Pérez como nuevo responsable del proceso.

Vea también: Exsecretario de Hacienda de Quintero aterrizó en Chile como codirector de filial de Isa

La decisión sorprendió al sector cafetero, especialmente porque llega justo cuando la FNC había logrado estructurar un plan para reactivar los servicios de la Cooperativa de Los Andes después de más de cinco años de intervención.

Y si bien la resolución fue firmada el pasado 7 de noviembre, apenas este 10 de diciembre fue conocida por los miembros de la Fedecafé.

El nombre de Óscar Hurtado ha generado inquietudes debido a su cercanía con Quintero, con quien trabajó durante su administración en Medellín. Para líderes cafeteros consultados, el movimiento abre la puerta a que el exalcalde —hoy una figura política con fuertes tensiones en Antioquia— pueda tener una injerencia directa en la Cooperativa, una entidad estratégica para miles de familias productoras.

El peso político de Óscar Hurtado, la ficha de Quintero nombrada en la Cooperativa de Los Andes

Además de haber sido secretario de Hacienda en la Alcaldía de Medellín, Hurtado ha sido concejal y alcalde de Tarso, representante a la Cámara en dos periodos y contador del Fondo Ganadero de Antioquia.

Es contador público de la Universidad de Medellín y especialista en gestión pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero, más allá de su formación académica, Hurtado es ante todo un político con experiencia y trayectoria.

En contexto: Del círculo íntimo de Daniel Quintero: este es Óscar Hurtado

Hace parte del círculo de confianza de Quintero. Su cercanía fue tal que, durante la administración pasada, lo dejó en varias ocasiones encargado de la Alcaldía. Según fuentes de La Alpujarra, esos encargos respondían a una lógica de reciprocidad: durante la suspensión de Quintero por parte de la Procuraduría, Hurtado fue uno de sus defensores más activos.

En octubre de 2023, quedó como alcalde encargado de Medellín tras la renuncia de Quintero, quien se apartó de su cargo para hacer campaña.

Pero el excongresista antioqueño también salió de su oficina arrastrando a cuestas una investigación de la Procuraduría por cuenta de la desfinanciación de los fondos pensionales del municipio, que durante su gestión cerraron en saldos rojos.

Lea además: Contraloría sancionó a Jorge Andrés Carrillo, actual presidente de ISA, ¿por qué?

En marzo de este año, Hurtado fue nombrado como codirector de la filial de Isa Interchile, compañía que está bajo escrutinio del gobierno chileno por el apagón ocurrido el pasado 25 de febrero.

Este último nombramiento despertó suspicacias por dos motivos: se dio en medio de la llegada de varios aliados del exalcalde a esa empresa —presidida por el cuestionado exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo— y porque su perfil es percibido como más político que técnico.

¿Qué tanto poder tendrá el nuevo contralor en la Cooperativa?

María José Navarro, superintendenta de la Economía Solidaria, explicó a EL COLOMBIANO que la designación de Hurtado responde a su experiencia en otras intervenciones, donde ha desempeñado funciones como revisor fiscal.

“Es un muy buen profesional, y con la nueva resolución de toma para administrar entrará un nuevo equipo a la cooperativa”, agregó.

Sobre sus funciones específicas, Navarro aclaró que Hurtado actuará únicamente como revisor fiscal y contralor, sin tomar decisiones operativas ni administrativas.

“Primero cumplirá funciones de revisoría fiscal. Segundo, nuestra apuesta con esta cooperativa es rescatarla y recuperarla. En este momento necesitábamos un revisor fiscal, ya que el anterior renunció”, señaló.

De acuerdo con fuentes del sector, la figura del contralor está contemplada en la normativa colombiana para los procesos de intervención y liquidación forzosa administrativa. Su papel es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta ejecución de estas medidas excepcionales.

Como auxiliar de la justicia, dijeron, “el contralor tiene la responsabilidad de vigilar y controlar la gestión del liquidador, verificar que el proceso avance conforme a la ley, asegurar que los recursos y activos se administren de manera adecuada y velar porque se respete la prelación legal de pagos. Su labor, en esencia, busca proteger los intereses de los asociados y acreedores de la entidad intervenida”.

Vea también: La histórica Cooperativa de Los Andes, en el Suroeste antioqueño, vuelve a “nacer” tras salir de la quiebra

Entre tanto, Alexander Taborda, representante del Comité Departamental de Caficultores, explicó que “el contralor es la persona designada por la Superintendencia Solidaria para vigilar y garantizar que el proceso se desarrolle según lo establecido por la ley y por la misma entidad supervisora”.

Por ahora, en la resolución expedida por la Supersolidaria se ordenó a Hurtado presentar un informe detallado con el análisis del estado actual del proceso de la Cooperativa de Caficultores de Andes. Ese reporte será la base para que la entidad adopte las medidas administrativas que considere necesarias, conforme a la ley.

