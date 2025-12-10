Exclusivo: Cooperativa de Los Andes se salvó, pero Gobierno Petro nombró como contralor del proceso a Óscar Hurtado, ficha de Quintero

Luego de que se confirmara que la Cooperativa de Caficultores de Los Andes, intervenida desde 2019, volverá a ofrecer sus servicios gracias a un plan de viabilización liderado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en coordinación con la Superintendencia de Economía Solidaria y otros actores del sector, una decisión del Gobierno Nacional está generando preocupación entre los cafeteros. EL COLOMBIANO conoció en primicia una resolución en la que la Superintendencia de Economía Solidaria designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez, exsecretario de Hacienda de Medellín de Daniel Quintero, y quien quedó a cargo cuando este renunció, como nuevo contralor de la Cooperativa. Puede leer: Se salvó la Cooperativa de Caficultores de Los Andes: reabrirá sus puertas tras 6 años de intervención El nombramiento cayó como un baldado de agua fría entre los cafeteros, que ven con preocupación un posible giro político en una entidad clave para la región. De acuerdo con la resolución conocida por este diario, la Superintendenta ordenó remover del cargo al contralor saliente, Consultores Generales de Negocios CGN S.A.S., representado por Luis Ernesto Durán Triana, y designar en su reemplazo a Hurtado Pérez como nuevo responsable del proceso. Vea también: Exsecretario de Hacienda de Quintero aterrizó en Chile como codirector de filial de Isa La decisión sorprendió al sector cafetero, especialmente porque llega justo cuando la FNC había logrado estructurar un plan para reactivar los servicios de la Cooperativa de Los Andes después de más de cinco años de intervención. Y si bien la resolución fue firmada el pasado 7 de noviembre, apenas este 10 de diciembre fue conocida por los miembros de la Fedecafé.

El nombre de Óscar Hurtado ha generado inquietudes debido a su cercanía con Quintero, con quien trabajó durante su administración en Medellín. Para líderes cafeteros consultados, el movimiento abre la puerta a que el exalcalde —hoy una figura política con fuertes tensiones en Antioquia— pueda tener una injerencia directa en la Cooperativa, una entidad estratégica para miles de familias productoras.

El peso político de Óscar Hurtado, la ficha de Quintero nombrada en la Cooperativa de Los Andes

¿Qué tanto poder tendrá el nuevo contralor en la Cooperativa?