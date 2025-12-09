x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Los “ángeles sin alas”: por qué Lászlo Krasznahorkai mencionó a Elon Musk al recibir el Nobel

El autor húngaro transformó su discurso en la Academia Sueca en una reflexión moral sobre el poder contemporáneo: una lectura de época en la que figuras como Elon Musk encarnan estructuras que, según él, moldean el tiempo, el espacio y la vida interior de millones.

  • Lászlo Krasznahorkai durante su discurso en Estocolmo, donde advirtió sobre los “ángeles sin alas” de la era tecnológica. FOTO AFP
    Lászlo Krasznahorkai durante su discurso en Estocolmo, donde advirtió sobre los “ángeles sin alas” de la era tecnológica. FOTO AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

09 de diciembre de 2025
bookmark

Lászlo Krasznahorkai recibió el Premio Nobel de Literatura con un discurso que no se acomodó a la celebración ni al tono habitual de este tipo de homenajes.

En lugar de hablar de esperanza, tema al que quería dedicar la ceremonia, según comentó, reconoció que esa reserva se le había “agotado”. El novelista húngaro optó por centrar su intervención en una imagen inquietante: la aparición de “nuevos ángeles sin alas”, figuras que caminan entre nosotros sin anunciarse y que, en su lectura, encarnan el modo en que el poder contemporáneo se instala en la vida cotidiana.

Lea también: Sigilo, la editorial latinoamericana del Nobel de Literatura

Entre ellos citó al multimillonario Elon Musk, representante visible de un tipo de influencia que traspasa lo económico para tocar dimensiones simbólicas, tecnológicas y temporales.

Caminan entre nosotros vestidos con ropa de calle y no sabemos cuántos hay”, afirmó. Pero su descripción no apuntaba a seres sobrenaturales, sino a gente capaz de reorganizar la experiencia colectiva.

En ese sentido, Krasznahorkai sugirió que estos “ángeles” no provienen de un “allá arriba”, pues ese espacio simbólico “ha desaparecido”. En su lugar, hay un “eterno ‘algún lugar’ donde ahora solo las estructuras insanas de los Elon Musk de este mundo organizan el espacio y el tiempo”.

La frase hace referencia a su preocupación por la manera en que ciertas figuras tecnológicas moldean, no solo los sistemas de trabajo o comunicación, sino también las expectativas de futuro.

El escritor insistió en que estos ángeles contemporáneos no transmiten mensaje alguno. “No solo no tienen alas, sino que tampoco tienen mensaje, ninguno en absoluto (...) Si deciden revelarse, se aproximan a alguien para producir un encuentro desorientador: no hablan, no iluminan, no guían”.

Según dijo, estas personas solo buscan la mirada del otro, como si esperaran que sea esa gente quien aporte el sentido que ellos mismos no ofrecen.

El discurso fue leído como una metáfora de la vulnerabilidad contemporánea ante figuras que concentran capacidades tecnológicas globales. Más que señalar a un individuo en particular, Krasznahorkai invitó a cuestionar las fuerzas que ordenan la vida pública y privada: plataformas, algoritmos, corporaciones que operan con la naturalidad de lo inevitable.

Los libros de Krasznahorkai en español

Para los lectores en español, su obra es una puerta de entrada amplia a un universo literario marcado por atmósferas densas, reflexiones metafísicas y un estilo que se expande en largas frases cargadas de intensidad.

La editorial española Acantilado ha publicado hasta ahora siete novelas y un libro de relatos del autor en nuestro idioma: Melancolía de la resistencia (2001); Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005); Guerra y guerra (2009); Ha llegado Isaías (2009); Y Seiobo descendió a la Tierra (2015); Tango satánico (2017); Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida