Carros eléctricos e híbridos: cómo acceder a beneficios tributarios en Colombia y ahorrar en su compra en 2026

Si está pensando en comprar un carro eléctrico o híbrido, hay una buena noticia: además de ahorrar en combustible y mantenimiento, también puede pagar menos impuestos. El Gobierno Nacional, a través de la Upme, está certificando este tipo de vehículos para que accedan a incentivos tributarios diseñados para impulsar tecnologías más limpias y acelerar la transición energética del país.
Este proceso es uno de los mecanismos con los que el país impulsa la transición hacia tecnologías más limpias y reduce la dependencia de combustibles fósiles.
Actualmente, la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) ha recibido 16.943 solicitudes, reflejando el interés creciente por adoptar soluciones energéticas sostenibles.
Las solicitudes certificadas favorablemente en lo corrido de 2025 representan inversiones por $6,56 billones, lo que evidencia la magnitud de los proyectos que están buscando estos beneficios.