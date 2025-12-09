Carros eléctricos e híbridos: cómo acceder a beneficios tributarios en Colombia y ahorrar en su compra en 2026

Si está pensando en comprar un carro eléctrico o híbrido, hay una buena noticia: además de ahorrar en combustible y mantenimiento, también puede pagar menos impuestos. El Gobierno Nacional, a través de la Upme, está certificando este tipo de vehículos para que accedan a incentivos tributarios diseñados para impulsar tecnologías más limpias y acelerar la transición energética del país. Este proceso es uno de los mecanismos con los que el país impulsa la transición hacia tecnologías más limpias y reduce la dependencia de combustibles fósiles. Puede leer: Carros eléctricos hasta 60% más baratos que los Tesla impulsan boom del sector automotor Actualmente, la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) ha recibido 16.943 solicitudes, reflejando el interés creciente por adoptar soluciones energéticas sostenibles. Las solicitudes certificadas favorablemente en lo corrido de 2025 representan inversiones por $6,56 billones, lo que evidencia la magnitud de los proyectos que están buscando estos beneficios.

¿Quiénes pueden acceder a los incentivos?

Pueden aplicar personas naturales y jurídicas que realicen inversiones en bienes y servicios relacionados con proyectos de energía limpia; eficiencia energética y producción de hidrógeno. Entre los bienes y servicios elegibles se encuentran: paneles solares para generación de energía; vehículos eléctricos e híbridos, destinados a reducir emisiones; luminarias LED, que permiten disminuir el consumo energético. Entérese: El boom de los carros eléctricos reaviva el pulso por la falta de estaciones de carga en las carreteras de Colombia

Cuáles son los beneficios tributarios disponibles

Los incentivos permiten reducir de manera importante el valor final de la inversión. Entre ellos están: Deducción del impuesto de renta: hasta el 50% de la inversión, aplicable durante 15 años. Exclusión de IVA en la compra de equipos, maquinaria, elementos y servicios necesarios para el proyecto. Exención arancelaria para importar maquinaria y bienes requeridos. Depreciación acelerada, para amortizar rápidamente activos como equipos y maquinaria. Estos beneficios han impulsado la adopción de tecnologías limpias y se han convertido en una herramienta clave para empresas y personas que buscan reducir costos y aumentar eficiencia energética. Vea también: Choque entre Petro y concesiones viales por instalación de electrolineras en carreteras, ¿qué pasó?

¿Cómo saber es beneficiado?

Una vez radicada la solicitud en la Upme, la entidad debe cumplir los siguientes tiempos: 10 días hábiles para verificar que la información esté completa. Hasta 20 días para evaluar proyectos fuentes no convencionales de energía. Hasta 30 días hábiles para evaluar proyectos de Gestión Eficiente de la Energía (GEE) e hidrógeno. Si el resultado es favorable, la Upme emite el certificado y lo notifica a través del Sistema Único de Usuarios (SUU).

¿Hasta cuándo se pueden presentar solicitudes?

Las personas naturales o jurídicas que no radiquen su documentación antes de finalizar el año podrán presentar sus solicitudes a partir del 15 de febrero de 2026, cuando inicia el primer ciclo de recepción del próximo año. Le interesa: Esto vale el Tesla más barato del mundo; se encuentra en Colombia

¿Dónde se realiza el trámite?