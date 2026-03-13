Deportes Tolima apelará la expulsión de Lucas González ante O’Higgins en el Manuel Murillo Toro

El duelo entre el Deportes Tolima y el O’Higgins de Chile, en el Manuel Murillo Toro, el pasado miércoles, por el duelo de vuelta de la tercera fase de Copa Libertadores, terminó en trifulca, y la expulsión del técnico Lucas González, quien fue víctima de una agresión que quedó registrada en varios videos que circulan en redes sociales. A pesar de ser la víctima y de que no atacó a nadie, en las imágenes se ve cómo el arquero Luis Marquínez es uno de los que agarra al entrenador para que no responda las agresiones recibidas por parte de jugadores y cuerpo técnico del club chileno, pero fue el único expulsado por los hechos, algo que los dirigentes del Tolima califican como injusto.

Por ello, César Camargo, presidente del club Pijao, en declaraciones a los medios den Ibagué comentó que el equipo está preparando la apelación de la expulsión para presentarla ante Conmebol, antes del miércoles 18 de marzo. En las imágenes que se han compartido en redes sociales queda claro que Federico Elduayen, preparador de arqueros de O’Higgins, es quien agrede a Lucas González, mientras el técnico del Tolima va caminando por la grama del estadio para despedirse de la terna arbitral comandada por el brasileño Anderson Daronco.