Ministros llamaron a Paloma a alertarla de plan para matarla y luego salió Petro a decir que no

Un supuesto plan para atentar contra la vida de la candidata de la oposición, Paloma Valencia, desató una controversia sobre la manera en la que el Gobierno administra la información de Inteligencia de cara a las próximas elecciones presidenciales. La situación comenzó el domingo pasado, cuando miembros del gabinete presidencial y de la Policía se comunicaron con la aspirante del Centro Democrático, para advertirle que se fraguaba un complot criminal para eliminarla. En ese momento se desarrollaba una brutal escalada terrorista en el suroccidente del país, con bombas y hostigamientos a guarniciones militares y policiales. A la fecha van 32 atentados documentados, con 21 civiles muertos. Según le explicaron a Valencia, una disidencia del frente 42 de las Farc estaría encargada de coordinar el ataque, en particular un terrorista apodado “Buche de Tula”.

Sin embargo, el lunes siguiente cambió esa versión. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó el plan delincuencial en un trino. “Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia, atribuida a lo que fue la estructura 42 de las extintas Farc o a un sujeto conocido con el alias de ‘Buche de Tula’, con antecedentes en delincuencia común. Esta conclusión ya fue comunicada al equipo de campaña y a la candidata Paloma Valencia”. El presidente Gustavo Petro se pronunció en el mismo sentido, afirmando que “la candidata Paloma Valencia no contó lo que se le informó por parte de la inteligencia del atentado contra ella. El atentado no era cierto, es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda acusa al otro, el acreedor, del atentado sin que sea real. Esto se le dijo a la candidata, pero apareció con otra versión en sus redes”. El cambio de postura provocó la ira de Valencia, quien este martes viajó al Cauca, su departamento natal, y allí se refirió a lo sucedido ante los micrófonos de la prensa. “Aquí le respondo a Petro, claro y duro. Fue su gobierno, a través de su ministro del Interior, su ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, los que nos informaron del atentado. Y ayer en la mañana estaba su ministro de Defensa dándole información a los medios de comunicación, razón por la cual yo tuve que hacer pública parte de la información que me dieron, porque me dieron más de la que revelé, entre otras, otro atentado que se está planeando contra mí en el sur del país”, dijo. Cuando le preguntaron acerca del otro intento de agresión, comentó: “No sé quién estaría detrás, y ahora con el silencio que impone el Gobierno, no lo sabremos”. Y sentenció: “Nadie tiene garantizada la seguridad en Colombia, ni yo que tengo un gran esquema de seguridad”.

Una campaña oscura

Este choque entre contendores políticos le añade más candela a una campaña presidencial caracterizada por las intimidaciones, los improperios entre los aspirantes y el asesinato de uno de ellos. El 7 de junio de 2025 mataron al senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá, cuando era precandidato del Centro Democrático. Su vacío fue llenado por Valencia, quien ganó la elección interna del partido y de paso se convirtió en una de las congresistas más amenazadas de la nación. El pasado 17 de abril, el expresidente Álvaro Uribe prendió las alarmas: “Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, publicó en la red social en X. Y agregó: “Nota: la Paz Total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”. Denuncias similares también se han realizado desde las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, al punto de que el gobierno de Estados Unidos se pronunció por medio de Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental. “Tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe. Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo”, expresó hace dos semanas.