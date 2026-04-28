Ministros llamaron a Paloma a alertarla de plan para matarla y luego salió Petro a decir que no

Un supuesto plan para atentar contra la vida de la candidata de la oposición, Paloma Valencia, desató una controversia sobre la manera en la que el Gobierno administra la información de Inteligencia de cara a las próximas elecciones presidenciales.
La situación comenzó el domingo pasado, cuando miembros del gabinete presidencial y de la Policía se comunicaron con la aspirante del Centro Democrático, para advertirle que se fraguaba un complot criminal para eliminarla.
En ese momento se desarrollaba una brutal escalada terrorista en el suroccidente del país, con bombas y hostigamientos a guarniciones militares y policiales. A la fecha van 32 atentados documentados, con 21 civiles muertos.
Según le explicaron a Valencia, una disidencia del frente 42 de las Farc estaría encargada de coordinar el ataque, en particular un terrorista apodado “Buche de Tula”.