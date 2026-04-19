Los que le hablan al oído a Fajardo: desde un gurú global hasta viejos aliados

En la campaña de Sergio Fajardo hay “viejos conocidos” del candidato y otras voces nuevas que se han abierto paso en la mesa de aquellos a los que él escucha.
Desde excandidatos de Dignidad & Compromiso ―partido que lo avala― hasta su esposa, la excanciller María Ángela Holguín, o el gurú de campañas políticas Antoni Gutiérrez-Rubí, los que le hablan al oído a Fajardo son una mezcla de perfiles técnicos, políticos y empresariales, o los tres al mismo tiempo.
Muchos de ellos son aliados históricos del fajardismo que se mantienen fieles, a pesar de los resultados en las encuestas en las que el político ronda el 5% de intención de voto.
Lea también: Fajardo y López cuestionan a Cepeda por excluir a otros candidatos en debates presidenciales