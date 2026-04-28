Zelenski acusa a Israel de recibir grano “robado por Rusia” en puertos de Haifa

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski lanzó este martes nuevas críticas contra Israel, al acusar al país de “socavar” las relaciones bilaterales por permitir el ingreso en uno de sus puertos de un cargamento de grano que, según Kiev, habría sido “robado por Rusia” en territorios ucranianos ocupados. Zelenski explicó que, de acuerdo con información manejada por su gobierno, otro barco con este tipo de cereales habría llegado recientemente a un puerto israelí con la intención de descargar su carga, lo que ha encendido las alarmas diplomáticas entre ambos países. En ese contexto, el mandatario ucraniano insistió en que este tipo de situaciones no pueden ser tratadas como hechos menores y afirmó: “En cualquier país normal, la compra de bienes robados implica responsabilidad penal. Las autoridades israelíes no pueden ignorar qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan”, subrayó.

Entérese: Cinco cosas que hay que saber 40 años después de la catástrofe de Chernóbil Ucrania mantiene desde el inicio de la invasión rusa en 2022 su acusación donde Moscú ha estado extrayendo y exportando de forma ilegal productos agrícolas desde los territorios ocupados, una denuncia que forma parte constante de su agenda internacional. En las últimas semanas, según las autoridades ucranianas, varios barcos con presunto grano sustraído por Rusia habrían atracado en el puerto de Haifa, lo que ha intensificado la tensión diplomática con Israel. Desde el gobierno israelí, sin embargo, se rechazaron estas afirmaciones. Las autoridades de ese país señalaron que Ucrania no ha presentado pruebas concluyentes y negaron que exista evidencia que respalde lo denunciado. En palabras del canciller israelí Gideon Saar: “El gobierno ucraniano no formuló ninguna solicitud de asistencia judicial ni aportó pruebas que respalden sus acusaciones”.