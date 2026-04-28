x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Zelenski acusa a Israel de recibir grano “robado por Rusia” en puertos de Haifa

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski advirtió que este tipo de situaciones no pueden minimizarse: “En cualquier país normal, la compra de bienes robados implica responsabilidad penal”

  • Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, afirmó que su país ha rastreado envíos de grano presuntamente robado por Rusia hacia regiones como África, Asia y Oriente Medio. Foto: Europa Press
    Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, afirmó que su país ha rastreado envíos de grano presuntamente robado por Rusia hacia regiones como África, Asia y Oriente Medio. Foto: Europa Press
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 46 minutos
bookmark

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski lanzó este martes nuevas críticas contra Israel, al acusar al país de “socavar” las relaciones bilaterales por permitir el ingreso en uno de sus puertos de un cargamento de grano que, según Kiev, habría sido “robado por Rusia” en territorios ucranianos ocupados.

Zelenski explicó que, de acuerdo con información manejada por su gobierno, otro barco con este tipo de cereales habría llegado recientemente a un puerto israelí con la intención de descargar su carga, lo que ha encendido las alarmas diplomáticas entre ambos países.

En ese contexto, el mandatario ucraniano insistió en que este tipo de situaciones no pueden ser tratadas como hechos menores y afirmó: “En cualquier país normal, la compra de bienes robados implica responsabilidad penal. Las autoridades israelíes no pueden ignorar qué barcos llegan a los puertos del país ni qué carga transportan”, subrayó.

Entérese: Cinco cosas que hay que saber 40 años después de la catástrofe de Chernóbil

Ucrania mantiene desde el inicio de la invasión rusa en 2022 su acusación donde Moscú ha estado extrayendo y exportando de forma ilegal productos agrícolas desde los territorios ocupados, una denuncia que forma parte constante de su agenda internacional.

En las últimas semanas, según las autoridades ucranianas, varios barcos con presunto grano sustraído por Rusia habrían atracado en el puerto de Haifa, lo que ha intensificado la tensión diplomática con Israel.

Desde el gobierno israelí, sin embargo, se rechazaron estas afirmaciones. Las autoridades de ese país señalaron que Ucrania no ha presentado pruebas concluyentes y negaron que exista evidencia que respalde lo denunciado. En palabras del canciller israelí Gideon Saar: “El gobierno ucraniano no formuló ninguna solicitud de asistencia judicial ni aportó pruebas que respalden sus acusaciones”.

Además, Israel aseguró que el buque mencionado por Kiev ni siquiera había completado el proceso de llegada al puerto, indicando: “El barco no entró en el puerto y todavía no presentó sus documentos”, y criticó lo que calificó como una estrategia de comunicación poco diplomática por parte de Ucrania.

En ese sentido, el ministro también pidió que las denuncias se tramiten por vías formales, afirmando: ”Si tienen pruebas de robo, entréguenlas por los canales apropiados”.

Por su parte, el gobierno ucraniano sostiene que Rusia habría sustraído más de dos millones de toneladas de cereales únicamente en 2025 desde las zonas ocupadas, una cifra que refuerza sus denuncias sobre el impacto económico de la guerra.

Lea también: La nueva “Cortina de Hierro” digital de Putin: Rusia blinda su internet con bloqueos masivos

Además, Kiev asegura haber identificado rutas de exportación que llevarían estos productos hacia África, Asia, Oriente Medio y Europa, lo que ampliaría el alcance del presunto esquema de contrabando.

Como medida diplomática, Ucrania convocó este martes al embajador de Israel para abordar la situación directamente.

Finalmente, Zelenski anunció que su gobierno ya trabaja en la preparación de “sanciones” contra personas y empresas “que intenten beneficiarse de este esquema criminal”, en un intento por presionar a los actores involucrados en la supuesta cadena de comercialización del grano.

*Redacción con información de AFP

Siga leyendo: “El poder militar no garantiza la victoria”: embajador iraní exige fin de ataques y negociación “justa” para la paz

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos