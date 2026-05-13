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Tolima ganó la serie ante Pasto y será el rival de Atlético Nacional en la semifinal de la Liga Betplay

El cuadro que dirige Lucas González venció 0-2 a Pasto en el estadio Libertad, con tantos de Jerson González y Juan Pablo Torres.

  • Deportes Tolima venció en calidad de visitante 0-2 a Pasto y avanzó a la semifinal de la Liga Betplay, en la que será rival de Atlético Nacional. FOTO TOMADA X@cdtolima
    Deportes Tolima venció en calidad de visitante 0-2 a Pasto y avanzó a la semifinal de la Liga Betplay, en la que será rival de Atlético Nacional. FOTO TOMADA X@cdtolima
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El Deportes Tolima, que dirige Lucas González, un viejo conocido del verde y del fútbol antioqueño, es el rival de Atlético Nacional para la semifinal de la Liga Betplay.

Los Pijaos ganaron la serie ante el Pasto 3-0, gracias a las victorias de 1-0 en Ibagué y 0-2 en Pasto, con goles de Jersson González y Juan Pablo Torres, para avanzar a la semifinal del torneo en busca de su cuarta corona en la liga colombiana.

Lastimosamente, al final del juego, se presentaron algunos problemas con los jugadores de ambos equipos y se tendrá que esperar el reporte del árbitro Diego Ulloa para saber si los dirigidos por González sufrieron alguna expulsión.

Será un duelo que se podría tomar como revancha para los de Ibagué por lo que pasó en el Torneo Finalización de 2024, cuando perdieron el título a manos del “verde paisa”.

En esa oportunidad, Nacional empató 1-1 en el Manuel Murillo Toro y ganó en el Atanasio Girardot 2-0 para consagrarse campeón bajo la dirección del técnico mexicano Efraín Juárez.

De otro lado, en los últimos diez encuentros los resultados han sido muy parejos entre ambos, ya que Tolima y Nacional suman cada uno tres victorias y cuatro empates; siendo el triunfo 1-0 del pasado primero de marzo el resultado más reciente.

Ese día, por la novena fecha de la Liga BetPlay, los tolimenses ganaron en su campo con gol de Juan Pablo Torres, de penal, a los 51 minutos. Hubo dos jugadores expulsados, uno por cada bando: en el cuadro paisa vio la roja Edwuard Bello a los 27 minutos y, por el local, Jan Angulo a los 45.

La victoria más reciente de los antioqueños fue el 19 de marzo de 2025; ese día ganaron 4-3 el duelo disputado en el Atanasio Girardot, con goles de Edwin Cardona, Alfredo Morelos, Dayron Asprilla y Andrés Román. Por Tolima marcaron Gonzalo Lencina en dos ocasiones y Yhorman Hurtado.

De acuerdo con lo que habían expuesto los directivos de la Dimayor, la semifinal arrancará en Ibagué (duelo de ida) y finalizará en el Atanasio Girardot para definir al clasificado a la final, en busca del título: el cuarto para los Pijaos y el 19 para el Rey de Copas.

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