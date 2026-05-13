Tolima ganó la serie ante Pasto y será el rival de Atlético Nacional en la semifinal de la Liga Betplay

El Deportes Tolima, que dirige Lucas González, un viejo conocido del verde y del fútbol antioqueño, es el rival de Atlético Nacional para la semifinal de la Liga Betplay. Los Pijaos ganaron la serie ante el Pasto 3-0, gracias a las victorias de 1-0 en Ibagué y 0-2 en Pasto, con goles de Jersson González y Juan Pablo Torres, para avanzar a la semifinal del torneo en busca de su cuarta corona en la liga colombiana. Lastimosamente, al final del juego, se presentaron algunos problemas con los jugadores de ambos equipos y se tendrá que esperar el reporte del árbitro Diego Ulloa para saber si los dirigidos por González sufrieron alguna expulsión.

Será un duelo que se podría tomar como revancha para los de Ibagué por lo que pasó en el Torneo Finalización de 2024, cuando perdieron el título a manos del “verde paisa”. En esa oportunidad, Nacional empató 1-1 en el Manuel Murillo Toro y ganó en el Atanasio Girardot 2-0 para consagrarse campeón bajo la dirección del técnico mexicano Efraín Juárez. De otro lado, en los últimos diez encuentros los resultados han sido muy parejos entre ambos, ya que Tolima y Nacional suman cada uno tres victorias y cuatro empates; siendo el triunfo 1-0 del pasado primero de marzo el resultado más reciente.