Argentina está lista para el último baile de Lionel Messi, este martes en el Monumental de River Plate

Será un adiós y a la vez el comienzo de una nueva era: Lionel Messi se despedirá de la selección de Argentina en un amistoso ante Benín este martes en el Monumental de Buenos Aires, donde se espera una gran fiesta para homenajear al Diez.
Tras más de dos décadas al servicio de su país, el astro de 39 años entregará para siempre la banda de capitán y celebrará su última noche con la camiseta albiceleste en el estadio con mayor capacidad en Sudamérica.
En su punto y final internacional, el Diez estará acompañado de 85.000 espectadores, pero también de varios de los compañeros con los que alcanzó la cumbre del fútbol en el Mundial de Catar 2022 y de la nueva camada del balompié argentino.
El templo de River Plate, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, presenciará la entrega simbólica del legado de Messi: un título mundial, dos Copas Américas, una Finalissima y varios récords, entre ellos el de goleador (125) y asistidor (68) histórico.
El hombre que ha vestido más que nadie la casaca celeste y blanca (207 veces) dirá adiós al equipo de su nación dos meses y medio después de perder la final de la Copa del Mundo ante España.
“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió Messi al anunciar su retiro internacional en agosto.
El crack tiene contrato con su club, Inter Miami, hasta 2028. Tras la muerte de su padre Jorge, hace dos meses, reveló que podría colgar los botines definitivamente antes de lo pensado.