Ejército encontró 2 explosivos en escuela de Cajibío, Cauca; así los destruyó de manera controlada

Un operativo del Ejército Nacional permitió localizar y neutralizar dos artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en una institución educativa de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, Cauca. El hallazgo generó especial preocupación debido a que los elementos fueron encontrados dentro de las instalaciones utilizadas diariamente por cerca de 25 estudiantes.
Los menores desarrollan allí sus actividades académicas, además de permanecer en las zonas destinadas al descanso y la recreación, por lo que la presencia de los explosivos representaba un riesgo para ellos, los docentes y otros integrantes de la comunidad.
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La operación estuvo a cargo de unidades del Batallón de Infantería Liviana N.º 7, perteneciente a la Vigésima Novena Brigada de la Tercera División del Ejército. Una vez conocida la ubicación de los artefactos, las tropas activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y aseguraron el área con el propósito de evitar afectaciones a la población.