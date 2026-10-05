Ejército encontró 2 explosivos en escuela de Cajibío, Cauca; así los destruyó de manera controlada

Un operativo del Ejército Nacional permitió localizar y neutralizar dos artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en una institución educativa de la vereda La Palma, en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, Cauca. El hallazgo generó especial preocupación debido a que los elementos fueron encontrados dentro de las instalaciones utilizadas diariamente por cerca de 25 estudiantes. Los menores desarrollan allí sus actividades académicas, además de permanecer en las zonas destinadas al descanso y la recreación, por lo que la presencia de los explosivos representaba un riesgo para ellos, los docentes y otros integrantes de la comunidad. Le puede interesar: Los influenciadores que mueven la agenda de Abelardo de la Espriella en redes sociales. La operación estuvo a cargo de unidades del Batallón de Infantería Liviana N.º 7, perteneciente a la Vigésima Novena Brigada de la Tercera División del Ejército. Una vez conocida la ubicación de los artefactos, las tropas activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y aseguraron el área con el propósito de evitar afectaciones a la población.

Posteriormente, especialistas en manejo de explosivos realizaron una inspección técnica para determinar las condiciones del terreno y establecer el procedimiento más seguro. El trabajo se extendió por más de tres horas, debido a la necesidad de reducir al máximo la posibilidad de afectación sobre las instalaciones educativas y las personas que se encontraban en los alrededores. “Durante más de tres horas, nuestros soldados adelantaron el procedimiento técnico que permitió neutralizar esta amenaza contra los niños, docentes y la comunidad educativa”, dijo el Ejército en un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.

Finalmente, los expertos lograron destruir los dos dispositivos mediante un procedimiento controlado. Con esta intervención se eliminó el peligro que permanecía dentro del establecimiento educativo y se evitó una posible emergencia que habría podido comprometer la seguridad de estudiantes y habitantes de la zona.

Según información de inteligencia militar citada por el Ejército, los explosivos estarían relacionados con integrantes de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a una disidencia armada que tiene presencia en el Cauca. Esta atribución corresponde a la versión entregada por las autoridades y hace parte de las investigaciones adelantadas sobre el caso. La entidad castrense rechazó “el uso de explosivos en entornos escolares y continuamos desarrollando operaciones militares para proteger a la población civil y prevenir acciones terroristas”.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, comentó que “no hay explicación posible para poner explosivos donde los niños van a estudiar. Es una conducta criminal que desconoce los principios más elementales de humanidad y vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario”.

La institución militar rechazó la colocación de artefactos explosivos en espacios destinados a la educación y señaló que este tipo de acciones afectan directamente a la población civil, especialmente a los menores de edad. También recordó que las normas del Derecho Internacional Humanitario establecen medidas de protección para bienes y personas que no participan directamente en las hostilidades. El Ejército indicó, además, que continuará realizando operaciones de seguridad y control territorial en Ortega y sectores cercanos. El objetivo, según la institución, es prevenir nuevos hechos que puedan poner en peligro a las comunidades y fortalecer las condiciones de seguridad en esta zona del departamento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con los explosivos encontrados en una escuela de Cajibío, Cauca? El Ejército Nacional encontró y destruyó dos artefactos explosivos improvisados dentro de una escuela rural de la vereda La Palma, en Cajibío. El lugar es utilizado diariamente por unos 25 estudiantes, además de docentes y otros miembros de la comunidad educativa. ¿Por qué había explosivos en una escuela de Cajibío y quién estaría detrás? Según información de inteligencia militar, los explosivos estarían relacionados con la estructura Jaime Martínez, una disidencia armada con presencia en el Cauca. La atribución forma parte de las investigaciones y corresponde a la versión entregada por las autoridades. ¿Qué hacer si se encuentra un explosivo o un objeto sospechoso en una escuela? No se debe tocar, mover ni intentar desactivar un objeto sospechoso. Lo recomendable es alejarse, evitar que otras personas se aproximen y avisar de inmediato a las autoridades para que personal especializado evalúe y controle la situación. ¿Qué consecuencias tiene instalar explosivos en una escuela en Colombia? La colocación de explosivos en una escuela puede poner en grave riesgo a estudiantes, docentes y civiles, además de comprometer bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Las autoridades pueden investigar responsabilidades y reforzar las medidas de seguridad en la zona.