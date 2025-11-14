Diego Arias, DT de Nacional, frena la euforia: “Nadie puede sentirse cerca de ser campeón” en Liga Betplay

Diego Arias, con la seguridad y prudencia que lo caracterizan, expresa que no se puede hablar de favoritismo al título de la Liga Betplay 2-2025, mucho menos cuando su equipo acaba de perder en la fecha final de la fase de todos contra todos ante Atlético Junior en Barranquilla (2-1) el pasado jueves.
En rueda de prensa, tras el juego que le significó perder un invicto de once fechas (nueve triunfos y dos empates), el orientador de Atlético Nacional se mostró confiado de revertir la situación en los cuadrangulares. Su equipo terminó ubicado en el Grupo A junto a Medellín (líder de la clasificación general con 40 puntos), Junior y América. El conjunto ‘verdolaga’ fue tercero con 37 unidades.