x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Diego Arias, DT de Nacional, frena la euforia: “Nadie puede sentirse cerca de ser campeón” en Liga Betplay

El orientador de Atlético Nacional se mostró cauto previo al comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga y luego de que su equipo perdiera contra Junior en el final de la fase del todos contra todos.

  • Diego Arias sumó once partidos sin perder con Atlético Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Diego Arias sumó once partidos sin perder con Atlético Nacional. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

Diego Arias, con la seguridad y prudencia que lo caracterizan, expresa que no se puede hablar de favoritismo al título de la Liga Betplay 2-2025, mucho menos cuando su equipo acaba de perder en la fecha final de la fase de todos contra todos ante Atlético Junior en Barranquilla (2-1) el pasado jueves.

En rueda de prensa, tras el juego que le significó perder un invicto de once fechas (nueve triunfos y dos empates), el orientador de Atlético Nacional se mostró confiado de revertir la situación en los cuadrangulares. Su equipo terminó ubicado en el Grupo A junto a Medellín (líder de la clasificación general con 40 puntos), Junior y América. El conjunto ‘verdolaga’ fue tercero con 37 unidades.

Frente a la pregunta de si su equipo es el primer candidato a la conquista, Arias señaló: “Eso lo tenemos que demostrar partido a partido. Creo que ningún equipo, antes de comenzar los cuadrangulares, puede sentirse cerca de ser campeón. Nosotros trabajamos día a día. Confiamos mucho en el plantel, en el club que representamos y sentimos la ilusión para que eso suceda, pero hay que construirlo. No pasa porque nosotros u otro equipo lo diga, se debe demostrar en la cancha y lucharemos para materializarlo”.

Lea: El lado humano del técnico de Atlético Nacional, Diego Arias: “Mi mamá prende velas en cada partido”

El estratega indicó que un resultado como el de Barranquilla les sirve para corregir y aprender de cara a la decisiva fase que se viene.

“La intención era disputar este partido para poder obtener el punto de bonificación. Trajimos un equipo fuerte, con jugadores que han mostrado competitividad y durante muchos pasajes del partido lo hicimos bien, buscando ganarlo. Era normal que después de estar arriba en el marcador Junior iba a empezar a sumar más jugadores en el ataque. Nosotros durante muchos minutos logramos sostenerlo y generar algunas situaciones con las que no logramos cerrar el partido”, sostuvo el orientador, al agregar que sus dirigidos siguen mostrando cosas buenas.

“Hicimos cosas buenas, estoy contento con el rendimiento de muchos jugadores que han tenido la oportunidad de jugar este tipo de partidos y esto es crecimiento para todos”.

En el primer juego de cuadrangulares, en fecha aún por definir, Nacional se volverá a medir contra Junior.

Siga leyendo: Conozca a los escuderos de Diego Arias durante su interinato en Nacional

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida