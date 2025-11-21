Diego Arias reveló el secreto detrás de la victoria sobre América en el inicio de los cuadrangulares

Atlético Nacional arrancó los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-2 con el pulso firme y la mirada puesta en la final. Con un gol de Matheus Uribe y un Atanasio vibrante, el cuadro Verdolaga superó por la mínima diferencia a América de Cali en un clásico cargado de tensión, inteligencia y paciencia, porque los cuadrangulares no permiten titubeos, y Diego Arias lo sabía. El técnico risaraldense, que empieza a consolidarse como una figura serena pero profunda en sus análisis, habló tras el encuentro y dejó claro que esta victoria es mucho más que tres puntos.

El entrenador no ocultó su satisfacción por el rendimiento colectivo, especialmente por haberse impuesto en un duelo que no solo representa historia, sino también necesidad. “Estamos en unas instancias donde es muy importante el primer partido comenzar ganando”, afirmó con firmeza. Y es que para Arias, más allá del gol de Uribe y del dominio mostrado en la mayor parte del encuentro, lo clave fue la solidez emocional del grupo.

El técnico sabía que América vendría a Medellín a replegarse y esperar, y por eso preparó un partido muy diferente al de su reciente visita a Cali. “El partido que se jugó hoy es totalmente diferente al que enfrentamos en Cali... Fue el tipo de partido que nos imaginamos se podía dar”, explicó. Nacional tomó la pelota, gobernó el ritmo y construyó desde la paciencia, aunque en el primer tiempo las situaciones claras no terminaran en gol. Esa lectura previa al juego, ese entendimiento de los tiempos, fue para Arias una de las claves del triunfo. “Era fundamental empezar ganando” Dentro de sus declaraciones, Arias se detuvo de manera especial en un nombre: Juan Manuel Rengifo. El joven actuó como extremo y dejó una grata impresión por su movilidad, intensidad y compromiso táctico. El entrenador destacó su valentía y adaptación, señalándolo como una pieza que respondió a lo que el partido exigía. Arias lo elogió abiertamente. Con serenidad, Arias expuso una de sus ideas fundamentales: el análisis no puede hacerse únicamente desde el marcador. “El análisis de afuera se hace a partir del resultado... Nosotros debemos ir más allá del resultado”, reflexionó, marcando distancia con el juicio inmediato del hincha.

Sus decisiones, dijo, se toman desde la necesidad del funcionamiento, desde lo que el equipo pide dentro del campo. Y aunque algunas veces coincidan con la percepción de la tribuna, lo importante es que siempre buscan mejorar. Es una declaración que retrata a Arias como un técnico que ve más allá del instinto: que lee, interpreta y ajusta.